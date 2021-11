De silencios y el mañana

Las más de las veces, los silencios dicen muchísimo. Cada vez que viajo al norte de Sinaloa, que suele ser más o menos cada dos semanas, nunca cesa de asombrarme la perpetua inmutabilidad del cambio, como decía Heráclito, -aquel filósofo griego que explicaba por qué “uno no se puede bañar dos veces en el mismo río”. Todo permanece pero no deja de cambiar, espacios que en mi infancia eran páramos, son hoy un caserío, el olor citadino se expande. Creemos que hemos avanzado mucho pero en realidad, desde mi mirada de un tercio de siglo, no vamos tan bien. El nivel de vida se eleva sin ir aparejado a la calidad de vida, al pasar por zonas rurales donde fui feliz de niño veo despoblamiento y una falta de oportunidades histórica cada vez más rampante, cada vez casi absoluta. Y sigo encontrándome en la carretera con ambulancias que tratan de llegar a Culiacán para así salvar el mundo que lleva dentro de sí un ser. Como que el individualismo de las últimas décadas ya probó que no era la vía, dicho de otro modo, el neoliberalismo hace rato reprobó con su mediocridad y bien habría de instrumentarse un nuevo esquema que aporte al tejido total de la sociedad que cada uno de los ciudadanos conformamos. Y eso para Sinaloa tendría que ser un traje a la medida, por sus características y problemáticas particulares. Hablo de que cuando navego por las carreteras rumbo al norte del estado me llegan pensamientos de si a Sinaloa le llegará el futuro como atropello o si el mañana será algo construido con visión de largo plazo; hablo de que desde adolescente veo necesario un mejor plan para el futuro de la entidad dentro de la orquestación nacional. Algo así como lo que fue el Plan Ibarretxe para el País Vasco, pero sin afanes secesionistas y sí con miradas y planes a lo posible en la organización entre gobierno y comunidad, o sociedad civil si así desea verse, ello por el bienestar del Sinaloa del mañana. Algo así pensaba el jueves cuando tras un día de navegación llegué a las puertas del Teatro Pablo de Villavicencio a escuchar a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, pues se presentarían obras de Antonín Dvořák. Y se presentaron muy bien, a pesar de que aún hay gente que le da por agregar sonidos a la orquesta, no con violines o timbales, sino con envolturas de dulces.

A pesar de las cicatrices y heridas aún abiertas del México de hoy, a pesar de que ambulancias necesiten cruzar la entidad porque en cierta ciudad no hay el equipo o el personal para cierta cirugía, veo importante el logro de que haya en Sinaloa una Orquesta Sinfónica como la que tenemos, con sus luces y sombras, sí, pero con un potencial que intervalos regulares, usa para validarse. Y con lo que parece ser un nuevo rumbo para ser más social, que más personas la puedan conocer, escuchar, pues es de todos los sinaloenses. Siempre he visto a la Ossla como el organismo, parte de gobierno, más profesionalmente diverso de nuestro estado, ello por el nivel de preparación y procedencia de sus integrantes. A como parece ser va llegando a ser el nuestro un país con tendencia creciente en recepción de migrantes, veo en entidades como la Orquesta un muestreo parcial, de una faceta de un futuro próximo, para el que se necesitarán esquemas institucionales más claros y normados, como en el vecino país del norte, donde llega gente de todo el mundo y se amolda al sistema, sistema que funciona.

Salí del teatro, aún me resonaba la Novena de Dvořák y el aplausote cuando, entonces, subiendo por la a veces avenida y aveces callejón Jesús G. Andrade recordé que Obed Noriega iba a tocar esa noche en un lugarcito entre Rosales y Ángel Flores. Así que ahí llegué como “barco andando y mundo caminando”. Conozco a Obed Noriega por el eco de su música; él entró a la Escuela de Filosofía y Letras, EFyL de mi amada UAS, justo al ciclo inmediato que yo salí de Letras. Recuerdo con sensibilidad matérica cuánto detestaba que tocaran guitarra entre las clases, lo escuchaba (pues él era el de la guitarra) pues aunque ya no en la EfyL, seguía estudiando en una facultad contigua y, personalmente no me va mucho el meterle música a la letra de un texto poético ya logrado. Pero así conocí a Obed. Y el afecto llegó, mezclado con admiración, cuando más mucho después escuché su reinterpretación de un corrido en el que expresaba una sensibilidad increíble, solo en él y el a veces sinaloense, Franco Narro, he visto eso con los oídos. En David Aguilar sí siento que hay mucho de eso, pero con variables más universales, con todo y lo que sentí aquella tarde en el Socorro Astol, por mayo de 2011 si mal no recuerdo, cuando junto a la periodista Celia Cortés – y su hijo Juan David-, escuchamos cómo le puso letra a la música de banda.

Y entonces, guitarras aparte, poco más tarde estuve con Obed, Majo Amaral, la Rocío Castro, Adalberto García en la Revista Fricciones; así la amistad, como el amor cuando es de verdad, que permanece y crece ante tiempo e incendios. Por ello me encantó el maridaje de escuchar una sinfoniesota de Dvorak y un rato después a Obed; en ambos creadores está ese genial común denominador de tomar música de su tiempo de las más diversas influencias, y crear a partir de ello un mundo nuevo, contenido en una pieza, hecha de notas musicales de las más múltiples bases.

Cuando Obed terminó de tocar, por más de una hora, con una audiencia cantando con él, - y todo ahí bañado en las luces cetrinas de ese lugar hipster-, personas ahí presentes nos acercábamos a su escenario a saludarlo, abrazarlo. Ello con el mismo sentimiento del largo aplauso que resonó en el Teatro Pablo de Villavicencio la misma noche más temprano, con la misma música humana que los percusionistas de la Ossla se saludaban con admiración entre ellos después de tocar una pieza compleja y tan hermosa. Todo, ambos, tanto la Ossla como Obed Noriega tocando y siendo coreado, todo ello entretejido con esa belleza de cuando vivimos algo que es más grande que nosotros mismos, aquello que se logra crear cuando existen los otros que nos ayudan a que algo logre existir, que nazca.

Los silencios dicen mucho, en música hasta tienen su representación gráfica, como una nota musical más. En ocasiones son la hoja en blanco para reflexionar, como personalmente sueño existiese un gran plan orgánico para el futuro de la tierra que amo, y viendo el caso de la versión de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes de la Sinfonía n.º 9 , de Dvořák, -con dirección de Miguel Salmón del Real-, y de Obed Noriega compartiendo su mirada musical, creo en la semilla de algo mayor y precioso, para tiempos próximos. Precioso como prodigioso es que la Ossla tocará el Réquiem en unos días más...