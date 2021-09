El mal de nuestro tiempo

Ese mal de nuestro tiempo que es la pandemia ha vuelto común denominador lo que en una video llamada uno de mis mejores amigos ha bautizado como el “Síndrome de Clementine”. Ello por la coprotagonista de El eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Michel Gondry, 2004). En la historia, estelarizada por Kate Winslet y Jim Carrey, Clementine vive una continua angustia por el presente aún no vivido, un miedo a no estar aprovechando al máximo el tiempo. De ahí el acuñar el nombre del síndrome, que debe tener terminología más pulida en algún campo de la medicina. Viví potentemente la encarnación de ese síndrome el año pasado y por ello me prometí hacer valer el 2021 intensamente, claro que se me pasó la mano y hasta me enamoré de una hermosa tapatía, Sol Pelirrojo, que al tiempo volvió con su exnovio. Por fortuna, en lo constructivo y no lacerante del 2021 han estado el viajar y el tener pláticas largas. Así, y con la democratización forzada del trabajo remoto, escape de la canícula sinaloense y me fui a la capital de Veracruz, justo cuando el estado había despenalizado el aborto. Allá encontré Xalapa rodeada por un encaje de manos verdes pintadas a todo lo largo del edificio, aun las puertas. Paralelamente, a inicios de este mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional penalizar el aborto en todo el territorio mexicano, y aunque sobre ello pueda haber posiciones enfrentadas, el hecho es que el aborto ya es legal en un país en que se manda a prisión a mujeres que sufren hasta un aborto espontáneo. Lo primero que esa prístina sentencia de la Suprema Corte me recordó fue algo personal de lo que ya hablaré luego, pero más en el plano de las ideas pensé en el genial texto de Carl Sagan sobre el aborto a lo largo de la historia. Las ideas siempre van cambiando y hay que hacer lo posible para vivir un buen espíritu del tiempo. Todavía en Veracruz pensaba, al serpentear en autobús por el camino de Xalapa a Teocelo, en el poeta latino Ovidio y cómo este escribió que los dioses convirtieron a los gigantes en paisaje, o más mexicanamente visto, en cuando Quetzalcóatl decidió su destrucción abriendo abismos en los suelos. Aquel paisaje lo deja a uno boquiabierto ante sus paredes de piedra, altísimas y casi lisa. Es como ser la yema de un dedo que acaricia el tiempo, y, ante todo, el color: ese verde potente en un aire transparente, como el de las pintas en la catedral jarocha. En mi natal Sinaloa solo he sentido un lugar así, en el límite costero entre los municipios de Guasave y Ahome, donde la sierra se ahoga en el mar en una danza de pequeñas bahías y formidables islas. Ante la legalización en Veracruz, en su catedral se colocó una gran lona contra la sentencia de la Corte. En Culiacán no veo algo similar en su catedral, que a diferencia de la de Xalapa, esta enrejada. Hay una forma de digna protesta en el que en Xalapa no borren el cordón de manos verdes. Pensé en ello hace unos días en que entré a despedirme de ese magnífico edificio. Ahí dentro hay enterrado un santo, San Rafael Guízar y Valencia; nunca en todas las veces de varios años que la he visitado he hallado sola la capilla de dicho santo. Recientemente enterraron a su lado a un arzobispo y aún hay muchas flores y algunas coronas. Quizás es por eso y por lo cercano de la capilla a las puertas de la catedral, rodeada de brisa matinal, que al visitar a San Rafael me encuentro con una mariposa. Al acercarme para tocar el lecho de mármol del santo siento una vez más cómo esa piedra es más tibia que fría, no son las velas cercanas sino la vida que encuentra su camino, como el de una mariposa de alas de puntitos rojos y blancos que suelta su lengua en una espiral tan musical como la sentencia de la Suprema Corte, aunque un poco más la de la lengua de la mariposa, por estar en nota de Fa.

La vida siempre encuentra su camino y lo construye con belleza. Aunque las ideas siempre cambian, la vida encuentra su curso, como los ríos al mar. En la idea más pura que se me ocurre sobre lo que es la justicia no puedo sino encontrarme con que Aristóteles la planteaba como aquello que permite preservar la felicidad, y es sobre ello que me parecen musicales las entrelíneas de la sentencia sobre inconstitucionalidad de penalizar el aborto, o las palabras de la ministra Margarita Ríos-Farjat cuando habla de cómo nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.

Y aunque aún nos falta mucho, creo que este septiembre México va un poquito más adelante a cimentarse un futuro más digno, más respetuoso hacia la mujer y su libertad de decisión sobre su cuerpo, libertad sobre su vida en un país en el que se atenta tanto contra ellas. Un pequeño paso incluso en esta época grisácea en la que, poco o mucho, a todos nos pega el mal de nuestro tiempo.