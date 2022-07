El último relámpago de julio

Culiacán tiene la tranquilidad de una urbe que no es en estos días. Eso sacando el calor de la ecuación, despejando esa variable. Por ello es en semanas como la última que disfruto de ir a lugares nuevones que nacen en esa ‘idea de mundo nuestra’ que es la bella capital sinaloense; uno de ellos ha sido el lugarcito nuevo por el bulevar Manuel Romero, a pasos del centro. El ambiente es bueno, la comida es buena y la luz ahí es casi idílica. La primera vez que fui pude ver un atardecer de relámpagos en los ojos de mi acompañante. El color es otro asunto, intenta lograr algo que no es, y lo malo y mal logrado es doblemente detestado; la tristeza estuvo en unos cuadros decorativos que parecieran de una de esas agencias de viajes que estaban antes por el bulevar Madero. Pero en los postres conocí un nuevo sabor, y fue genial, como los ratoncitos de la película de Ratatouille, y eso es un regalazo, además que manejan bien el pescado y el gelato es brillante, especialmente el de cereza. No me da la lógica de que no tengan en menú pastel de chocolate, que en postres es el equivalente al vestido negro en las mujeres. Es un buen sitio, y aun me falta probar, como se debe, su mixología. De momento no planeo volver hasta que baje el calor, por el día de San Miguel Arcángel.

He andado algo, quizás recalcitrante, desde que hojeé los libros del gran Dámaso Murúa editados por el Congreso de Sinaloa. Todavía no me es posible entender cómo permitieron eso. Hasta alguien dignificó al maestro al quejarse en la presentación. Justo antes de presentarse la colección, me encontré en el mejor café de Culiacán a ese brillante editor que es Francisco Alcaraz. Le comenté sobre esos libros que sus ojos no habían visto y yo ya tenía; le parecía increíble mi perspectiva de la situación, sobre todo con el precedente que le di de esa bellísima edición de El Güilo Mentiras que él coeditó bajo el sello de la UAS, una edición tan bien hecha y pensada, casi amada, que va firmada por sus editores. Eso contrastado ante una colección de ocho libros sin su apartado legal informando quién los hizo o porqué aceptó salieran así. ¿Quién permitió eso?, ¿cómo se le hace algo así a una maravilla de nuestra literatura como lo es la obra Dámaso Murúa?, ¿quién creyó que libros en ese 'acabado' se le podían poner a nuestro gobernador en las manos? En cosas tan valiosas no se trata de que algo salga 'apenitas' a que mejor no nazca. En mi caso había conseguido los libros para mandárselos a Bolivia a una amiga que tiene una revista cultural allá y pues me dio 'pendiente' enviar algo así. Llevo media vida agradecido con reverencia al maestro Murúa por la admiración que se gana en cualquier lado con las más preciosas facetas de la luz de mi tierra. Leer a Dámaso Murúa es el ver desde lo alto de la torre de la iglesia de Escuinapa el cómo el sol cubre una sociedad hermosa, y en algún tiempo hecha de ciclismo. Es por ello y mucho más, que personalísimamente, veo mal que se haga eso con el gran legado de narrativa de filigrana del genial Dámaso Murúa. Duele. Duele como ver cuadros feos mientras se come un postre rico. No cabe duda que vamos directito para el fin de los tiempos.