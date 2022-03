El universo en la mirada

audima

Estaba en el tranquilo cierre de una semana que discurrió sin pena ni gloria cuando me encontré con unos queridos amigos en un bar del centro de Culiacán, un lugar simple y maravilloso, como una tortilla recién hecha. Fue ahí cuando alguien tuvo que ir a una tienda de conveniencia y acomedido a como me educaron obviamente fui el que se ofreció. Así, iba tranquilamente a unas cuadras de distancia y llegaba también con tranquilidad al “sitio”, cuando noté que la dependienta estaba muy alterada. Tardó minutos en informarnos a mí y a la señora detrás mío en la fila que no nos iba a atender, algo del sistema y algo de otra cosa: el caso es que la acababan de asaltar. Sin embargo, lo destacable fue que al agarrar plática con la mujer tras de mí, encontré que sus ojos eran verdes con un “anillo” rojizo alrededor de la pupila, justo como los de mi abuela, lo que me recordó que casi era su cumpleaños por lo que le eché una buena llamada este fin de semana. Dicho ser, parte esencial de las columnas que cimentan mi llegada a esta realidad, me regaló una charla formidable y brillante. Siempre he creído que es una de las personas más listas que he conocido en la vida; por desgracia demasiada claridad puede ser el campo fértil para un latifundio de pesimismo, cosa que se me da mucho últimamente y que detonó cuando, hablando sobre el actual entorno belicista, ella mencionó que este año el 13 de marzo cayó en domingo, como también en un domingo con esa fecha se dio la proclamación de la anexión de Austria a la Alemania Nazi, en un contexto por demás belicista. Las perturbaciones son un contínuum, a veces malo y a veces bueno. Justo en su libro El cáliz y la espada, la escritora y socióloga austriaca Riane Eisler algo comparte sobre la idea de las perturbaciones, y cómo una perturbación con ritmo cambia el flujo de energía. Recuerdo que al conocer esa idea la relacioné con lo musical. Pensé en cómo gracias a sus estudios de música a Galileo Galilei le había sido posible dotar de exactitud a sus observaciones científicas, de varias maneras, una de ellas interpretando la misma pieza musical una y otra vez en lo que observaba el desarrollo de sus experimentos y así sabía si algo tardaba más o menos tiempo; pero el asunto va más allá de eso.

Las perturbaciones son un continuum. Y quien frecuente el libro de Riane Eisler coincidirá que somos perturbaciones que lo más que pueden esperar es encontrar algo de ritmo con su entorno, como los músicos en una orquesta que en conjunto crean belleza.

Una belleza de otro tipo y que va más sobre lo que es la “destrucción creadora” del también austriaco J. A. Schumpeter es la cantidad de accidentes vehiculares que parece se están dando en la capital sinaloense. Me tocó ver varios la semana pasada. Y la escarcha de los vidrios rotos queda por días sobre el asfalto, como nieve que no se derretirá jamás, como perturbación que no debió existir, ni para provocar la creación de algo nuevo, o activar la maquinaria industrial del capitalismo.

La semana fue, entonces, difusa. No se siente que Culiacán este en un muy buen momento que digamos y esperemos eso pronto vaya cambiando. Quizá el calorcito nos reviva lo mejor de la esencia local, la verdad no lo creo pero esperar algo bueno mientras tratamos de hacer algún aporte hace más llevadera la perturbación del tiempo.

Acabé llegando a otra tienda, acabé consiguiendo los cacahuates que tanto le gustan al Kirpal, los cigarros que quería el Tellaeche y pues el muchacho con nombre de poeta latino caído en desgracia y destierro no quiso nada así que nada le llevé, como nada siento me dejó la semana. Fue un paso de días que el heterónimo (autor fictício) de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, diría algo así como que fue una semana de sentires divididos entre las cosas reales del exterior y la corporeidad de las cosas reales al interior del ser. Hoy en la noche que vuelva a ver La mala educación (2004), de Almodóvar, pensaré en eso, sin perturbaciones, como perturbación es el universo en cada par de ojos sobre la tierra.