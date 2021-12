Entremés a la sinaloense

El hecho fue sencillo. Y el hecho fue un instante perfecto. Hace unos días me desperté con una foto que me llegó por WhatsApp. La imagen era la de un producto sinaloense (pero hecho de soya) que me enviaban desde lejos. El Sol Pelirrojo de mi vida, (es decir la mujer de la que estoy enamorado), preparaba su desayuno con una especie de chilorio de soya. Y obviamente por la esencia conceptual del alimento se acordó de mí. El hecho fue sencillo y para mí perfecto. Es fascinante cómo los sabores nos transportan. Al igual que una canción, una degustación del paladar puede hacernos viajar en el tiempo a un instante formidable. Mi Sol Pelirrojo no se transportó así con el sabor de un falso chilorio, pero si lo hizo su idea de lo que cree que puede ser uno de mis alimentos esenciales, aunque hace años que ambos somos vegetarianos.

En la danza de la realidad, ese hecho se conjugó con que hace días llegó a mí el nuevo libro de Juan Esmerio Navarro (Mazatlán, 1965). Gastronomía de comunión es un libro de crónicas en las que su autor habla de la magia que es la cocina sinaloense a lo largo de todo su territorio y de toda su historia. Para quienes ya han leído la prosa de Juan Esmerio Navarro los ingredientes de esta nueva obra no son novedad. Juan Esmerio gusta de dibujar su narrativa con sensaciones, siendo estas ante todo las del gusto, las del sentir del paladar y la memoria que éste despierta. Esa manera de transmitir de este escritor siempre me recuerda a una maravillosa película del cineasta griego Tassos Boulmetis.

Un toque de canela (2003), en la que Fanis, un astrónomo de Atenas en el mejor momento de su carrera, vuelve a la Estambul de su infancia (y de la que fue expulsado por su origen) para así cuidar de su abuelo enfermo. En más de treinta años, Fanis no ha vuelto a la ciudad que fue su hogar, pero ha sido la gastronomía de su niñez y sobre todo las especias, con las que ha mantenido su identidad a pesar de los cambios en el tiempo a causa de los vientos de la política. A lo largo de la historia, tanto en su juventud como en su edad adulta, Fanis recuerda cómo de niño su abuelo le enseñó que, para él, la palabra gastronomía incluía el término astronomía, por lo que las clases que su abuelo le daba sobre el manto celeste (cuando aún era un niño en Estambul) incluían el uso de especias para la comprensión. De esa manera, la pimienta remitía al sol que todo lo cubre y que por tanto va bien con toda comida, mientras que “Venus, como la canela, es dulce y amarga, como todas las mujeres”. Por cierto, como la sinaloense, la música de esta película es también maravillosa. Paralelamente, a lo largo de sus crónicas, Juan Esmerio Navarro dialoga con la sensibilidad del lector al hablar sobre sal, pimienta, verduras, y maneras de preparar los alimentos de los que habla. Honra a personas, lugares y grupos que han forjado la cocina de nuestro estado, además de que entre líneas la narración está perpetuamente hilvanada con el cariño que este mazatleco le tiene a sus sabores de toda la vida, así como el protagonista de Un toque de canela. Quizás algún día Juan Esmerio regale a sus lectores una narración sobre los griegos que llegaron a Sinaloa, como ya lo hizo con su novela Tu nombre chino, (publicada en 2019), en la que habla sobre la presencia de la sociedad asiática en el Mazatlán de inicios del siglo XX. Mientras tanto, algo que agradezco mucho mencione el autor es la importancia de cuidar el futuro de las especies que engalanan la gastronomía sinaloense. Es decir, ampliar dentro de lo posible la producción de mariscos, incluso con nuevas especies de ser viable en ríos, lagos, presas y marismas. Ello para que las historias familiares de “grandes comilonas no sean una ficción para nuestra descendencia”, señala Navarro.

Han sido dos libros a los que me ha recordado este libro de crónicas. El primero es El codex Romanoff, de Estela Leñero, que habla de unas religiosas y su gusto por la cocina. El segundo es Ensayo de una provocación, de Adrián López Ortiz, en el que el autor expone argumentalmente por qué el sinaloense es cómo es, mientras que Navarro explica por qué come lo que come.

El libro no es largo y por ello sabe más sabroso. Me lo leí de una sentada hace unos días en el mejor café de Culiacán pues no juzgué prudente ir a leerlo al Jardín Botánico como originalmente sentía idóneo. Ello a raíz de los trágicos sucesos recientes y de que iba acompañado de una linda muchacha. Días después, -el domingo-, si me sorprendió que había larga fila para entrar al Jardín, siendo que era de noche. Pareciera que nadie recordara los hechos de días cercanos, o no les importasen. El comediante Chris Rock hubiera descrito esa fenomenal fila de cientos de personas para acceder al jardín como si se tratara de un lugar donde estuvieran regalando cocaína. Y de cierta manera se podría hacer el paralelismo: a la sociedad nos importa más nuestro individualismo que el ver por la resolución fehaciente de un hecho, que dicho sea de paso, no ocurrió en el Jardín sino en el parque enfrente, el Parque Ecológico. Veo una continuidad en cómo en Sinaloa se cuida del medio ambiente y en cómo en el Jardín Botánico se cuida la biodiversidad. En ambos espacios se altera el equilibrio del sistema, con contaminación en los dos, pues todo el ruido de las estruendosas fiestas del Jardín y sus luces no han de hacer ningún bienestar a las especies animales y de aves que ahí habitan, de acuerdo al biólogo que se le pregunte. Espero como sociedad cada vez veamos más cerca la luz al final del túnel que nos permita cuidar más el futuro que pronto llegará. Un futuro en el que espero sigan existiendo delicias gastronómicas como las que narra Juan Esmerio en su nuevo libro y un futuro que vale la pena proteger para quienes nos sucedan en este viaje que es el vivir en la hermosa tierra sinaloense.