Héctor López Gámez, Torek

Hace unos días me maravillaba de lo increíble que es que una obra de arte permanezca en el tiempo. De cómo el arte se defiende a sí mismo. Pasaba por la iglesia de la Sagrada Familia, en la colonia Chapultepec, y como desde siempre, no cesa de sorprenderme que la escultura en honor al templo está pensada para que las miradas de cada individuo de la obra puedan ver la amplitud de la colonia, hasta cientos de metros sobre el bulevar Anaya. Hace unos 10 años hablaba sobre eso con un pintor llamado Héctor López Gámez, que en estos días cumple un año más de su partida. La escasa información disponible nos señala que el maestro Torek, (“Héctor”, al revés) que era como se le llamaba y nombre con el que firmaba su obra, nació en El Tule, Mocorito, en 1921. Estudió en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la UAS, y participó en el nacimiento del teatro y el arte sinaloenses que vieron la luz a mediados del siglo pasado. Bien se puede considerar que don Héctor López Gámez fue una rara avis, pues al tiempo que hacía teatro con Inés Arredondo y preparaba su examen profesional para ser abogado, también organizaba su primera exposición individual, en la UAS. Eran inicios de los años 50. Atardeceres más tarde y tras vivir en Estados Unidos y en Acapulco, fue profesor en la Escuela de Artes y Oficios de la UAS, hoy Unidad Académica de Artes y también de la escuela de Artes José Limón, donde al menos hasta hace un par de años, una oscura placa señalaba que el espacio de exposición a la entrada de dicha escuela, era la Galería Héctor López Gámez. El maestro Torek fue un iniciador de las artes plásticas en Sinaloa, lo que realizó junto a creadores como Miguel Ángel Velázquez, José Muro, el maestro Arturo Moyers y Rina Cuéllar, todos ellos nacidos lustros después de don Héctor.

Aún hoy, casi 15 años después, recuerdo la tarde de sábado en que lo conocí. Su problema de la vista ya estaba muy avanzado, apenas podía salir de su casa, y nunca a solas. El papá de una compañera de mi clase, en la entonces Escuela de Filosofía y Letras, Juan Ramos Calderón, había organizado una pequeña reunión en casa del pintor para que el maestro pudiera compartir con personas afines, platicar y convivir un poco. Al llegar a su casa, en un punto alto de Cañadas y con una vista sorprendente como de nido de águila, un cuadro llamó mi completa atención. Era una pintura pequeña que no llegaba a los 35 por 20 centímetros, de inicios de los años sesenta. La pieza evoca, con un estilo ligeramente surrealista, a una mujer que había caído desde un acantilado. Era la visión de don Héctor sobre la muerte de la poeta griega Safo, que, según las historias, se arrojó desde una alta roca por un amor no correspondido. La pintura que vi esa tarde tenía una genial fuerza y dramatismo, el cuadro emanaba mucha vida a pesar de los pocos colores disponibles por tratarse de una escena nocturna, poco iluminada por una sempiterna luna. Todo ello en pinceladas hábilmente dispuestas sobre un espacio más pequeño que el de la pantalla de un monitor de computadora. Todavía hoy y tras haber conocido más obra de Torek, es esa muerte de Safo, mi cuadro favorito de los suyos.

Por un par de años, tras aquel sábado, un par de compañeros del salón íbamos uno que otro fin de semana a visitar a don Héctor y llevarle comida. Decía que no le gustaba la comida china, que “le fascinaba”, así como las nieves. Don Héctor López Gámez, Torek, fue un hombre que practicó todas las artes, si acaso por haberle dedicado más de su ser a la pintura era que se le consideraba, ante todo, pintor. Pero igual hizo teatro y danza y otras artes varias, por poco o mucho tiempo. Me contaba en una ocasión, cómo en un parque de Barcelona, ya de grande en un viaje por Europa con familiares, que una tarde se había encontrado con un carrete de película extendido sobre un largo césped. Las tomas de alguna película o experimento del séptimo arte. Como si todo hubiera salido de un sueño, don Héctor lo tomó y se lo trajo a su casa en México. Nunca supo lo que ahí se había filmado. Antes de su regreso, pasó por Roma y en el Vaticano buscó confesarse. Ahí, contaba Torek que el padre con el que habló le dijo que tan solo por haber hecho un viaje tan largo a su edad, él ya estaba perdonado.

Su larga vida y muchas vivencias quizá compensan el mucho olvido en el que se le tiene a este creador. Todavía hace unos cinco años, ya fallecido el maestro, la danza de la realidad me llevó a un café ya muerto en la esquina de Paliza y Rosales, y ahí me puso ante un cuadro que no le conocía. Era una pintura de proporciones grandes, más de un metro de cada lado. Una vista antigua de la catedral y su kiosco, con unos detalles increíbles. El investigador Sergio López Sánchez me contaba hace poco que Torek le decía que “había dejado los ojos en esa pintura”, pues fue a partir de una fotografía antigua que el maestro había ido sacando los detalles, con una lupa de gran aumento. Y el cuadro estaba en ese café a la venta, malbaratado a cinco mil pesos, luego a treinta. No sé quién lo compró, pero ojalá esa obra magnífica este a buen resguardo. Por lo bajito es la mejor pintura sinaloense de su década y uno de los gritos más melodiosos de un potente creador, hoy casi olvidado. Espero esa extraordinaria pintura se haya defendido, el tiempo ya nos lo dirá.