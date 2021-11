Historia de dos pianos

El 20 de noviembre siempre me es memorable. El de este fin de semana no fue diferente y, entre otras cosas, fui a ver El poder del perro, la nueva película de la genial directora neozelandesa -y una de las siete mujeres que han sido nominadas al Premio Óscar como directora-, Jane Campion. Ya le conocía sus películas El Piano (1993); y Bright Star (2009), en la que se narra la bellísima historia entre el poeta inglés John Keats y Fanny Brawne. Solo como acotación, leer a Keats es algo formidable, sobre todo su “Oda a un ruiseñor” y su “Oda a una urna griega”, que es con este último poema que creo por fin entendí algo sobre el arte clásico griego. El detalle está en leer varias traducciones, porque aunque Cortázar mismo lo haya llegado a traducir, hay que retomar de más de una versión al español para que resuenen sus versos con potencia. Bueno, la película de El poder del perro es genial, brillante en su fotografía y la música también es surreal. No la entendí mucho porque la encantadora mujer con quien iba quería unas crepas y entramos tardecito a la función, pero ya volveré a ese filme en su momento. Éramos seis en la sala y al final, como en el juego infantil, quedamos solo tres; es una película algo pesada para audiencias que en ocasiones son poco receptivas, como la local. Como largometraje es muy recomendable, algo fuerte por su tratamiento de la sexualidad reprimida y, de poder, hubiera decidido por cambiar a Benedict Cumberbatch, por Daniel Day-Lewis y a Jesse Plemons, por Philiph Seymour Hoffman, pero esos son sueños de uno, la realidad es otra, la realidad es la balacera del domingo que no me dejaba dormir. Ah!, también a Kirsten Dunst la cambiaría por Emily Blunt. El Kodi Smit-McPhee si fue el idóneo para ese papel. La historia es un ‘ajedrez’ de relaciones tóxicas que es astutamente desarrollado por sus protagonistas, es una película de detalles elegantes que dan las claves de la historia y todo ello en un ambiente muy rural en la Montana de los años 1920´s.

Hubo una escena en el primer tercio del filme, que me recordó la historia que me compartió una estupenda persona sobre cómo llegó a dedicarle su vida a la música. En la película, a Kirsten Dunst le obsequian un piano negro de cola larga (a la directora le encantan los pianos en sus pelis) y en la vida real, bueno, la historia fue esta: Hubo un niño en el Bronx, Nueva York, que inició su vida musical muy de pequeño. Había nacido en 1948 y su abuelo, -emigrado de joven desde una Rusia zarista aplastante para los judíos-, había tenido en América éxito en los negocios, siempre con el sueño de la música y de que su nieto fuera violinista. En ello entró en juego la madre del pequeño, que decidió que un piano sería un mueble precioso para la sala del departamento, así que un piano Baldwin Acrosonic nuevo fue llevado al hogar y el niño empezó sus clases. Inviernos neoyorquinos después, el niño ya mayor continuó en la escuela Juilliard, de donde su mejor recuerdo era esperar a Itzhak Perlman para compartir el elevador. Las pesadillas que llegaba a vivir en las clases se compensaban, a contrapunto, con los juegos de sus amados Mets, de Nueva York. También se formó en la Universidad de Nueva York. El tiempo y su admiración por las voces operísticas mexicanas, llevaron a un niño ya adulto, a pasar trece años de su vida en Monterrey, Nuevo León, donde fue fundador de la Ópera Metropolitana de Monterrey, además de director musical del organismo Pro Cultura. Los mares del tiempo lo hicieron llegar a Culiacán, por allá de 2003, donde fue director fundador de la Compañía de Ópera de Sinaloa. Aquí, en nuestra entidad, su labor fue decisiva para el desarrollo del género en la región, pues formó tanto a jóvenes como a artistas de primer nivel. Le vino a dar filo y filigrana al bel canto de Sinaloa. Él logró, en palabras de sus alumnos, hacer cantar a quien nunca hubiera soñado que podría hacerlo, y dio un impulso al arte del canto en la región que ha continuado hasta hoy. Aquel niño llegó a vivir hasta poco pasados los sesenta años, cuando falleció por un problema cardíaco. Se llamaba Eric Preston Steinman.

Por aquellos cuatro años que dedicó a Sinaloa, el maestro Steinman hizo también una fantástica labor de difusión y divulgación de la ópera en Culiacán y el estado. No solo explicaba cada aria antes de ser cantada en las tardes temáticas de ópera en el Masin (Museo de Arte de Sinaloa), también sacaba la ópera de sus cuatro paredes y hasta llevaba al Coro de la Ópera a abrir la inauguración de la temporada de Beis Bol, en un juego entre Tomateros y Venados. También enseñó canto en el Colegio Chapultepec. Justo ahora al escribir todo esto, para incentivar la memoria, escucho uno de los discos (cd´s) que se grababan de aquellas tardes de ópera en el Masin. Veo lo cierto del oído del maestro cuando me decía lo mucho que crecería la voz del tenor navolatense José Manuel Chú. Al maestro Steinman le encantaba, además de la voz de Chú, el cómo con tres páginas de música era posible lograr toda una declaración de extraordinario talento artístico. Recuerdo también el Concierto de Gala Navideña de 2004, cuando a la explanada del Palacio de Gobierno se llevaba cultura que el mismo estado educaba y producía y no eventos muy millonariamente costosos al erario a los que nuestro nuevo exgobernador ni se dignaba a asistir; eran tiempos con el maestro Gordon Campbell dirigiendo la Ossla, y el maestro Steinman al coro. Ya veremos que directriz le da el doctor Rubén Rocha Moya a Juan Salvador Avilés; por lo pronto este último está reproduciéndo en el Instituto Sinaloense de Cultura algo de los años de Steinman, y eso es que el ISIC sea una institución dirigida por cuadros de trayectoria priista. Entonces funcionó, pero, ¿y hoy por qué se hace eso?, ¿qué se podrá, así, verdaderamente transformar en la política cultural de Sinaloa?

Muchas veces las sociedades se olvidan de sus cimientos y miran solo del suelo al cielo, pero cuando veía esa escena de la película El poder del perro, recordé como este noviembre va un año más de la partida de Eric Preston Steinman, y recordé lo mucho que regaló a Sinaloa, sin deberle nada a su sociedad. Falleció un 5 de noviembre hace, hoy ya, diez años. Le agradezco muchas pláticas, el haber sido su cambiador de páginas algún par de veces y todas las lecturas que me recomendó. Va aquí un poco del mucho agradecimiento que de Sinaloa el maestro Eric Steinman merece, un recuerdo.