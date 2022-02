audima

Recibí unos huaraches en mi cumpleaños de hace dos años. Él no lo sabía, pero mi estimado Félix Brito me dio el único obsequio de aquella vuelta al sol: unos preciosos huaraches de Tepuxtla, Concordia. Por las marejadas que han llegado estos tiempos, las chanclas están casi nuevas. Eso sí, he notado que hoy quedan un poco sueltas. Casi casi quisiera que fueran como en la historia de La piel de Zapa, de Balzac, en que el protagonista recibe una piel de zapa (animal que en el habla del centro de Italia designa a uno parecido al chivo) y que concede sus deseos a cambio de hacerse cada vez más pequeña y de ir consumiendo su salud. Por eso es que quisiera, pero no tanto, que de ella estuvieran hechos mis huaraches tan chilos.

Y es que hace días, al ir recorriendo los campos del norte de Sinaloa recordaba una vez más cómo la agroindustria pareciera llegar al infinito de todo horizonte. Poco se ve de la naturaleza que dejó el Creador. El humano ha llegado y con su huella hubo un inmediato “cambio” de la flora y fauna. Y como no hay fecha que no llegue, la factura seguirá su cobro hasta llegar a esos otros animales que los humanos también somos. Algo sobre ello le comentaba hace unos días a ese amigo brillante que me es Pedro Pablo Favela. Con ese tremendo “plebe” increíble siempre hay charlas de manera prodigiosa. Eso, aunque en la obertura de la “platicota” él estaba terco en recordarme a un cometa muy lejano de mi existencia, que, como la Margarita de la tercera parte de Enrique VI, -de Shakespeare-, fue, también para mí, “un corazón de tigre envuelto en piel de mujer”. Fue así que después de un rato y un brinco de añales en la plática, llegué con el “Piter” al tema de la piel de zapa. Y a mis huaraches. Y a cómo creo que Sinaloa tiene puestos unos huaraches de piel de zapa que han materializado los sueños de nuestros ancestros; de aquellos “ladrillos nuestra sangre” que han dejado la vida en trabajar por construir este estado al que tantos llamamos hogar. Pero esos huaraches que Sinaloa tiene puestos me parece que pronto empezarán a apretarle bien recio.

Hoy ya no está la mayoría de aquella gente que con poco más de un machete en mano, limpió de mantorrales (o de selva baja caducifolia, según se vea) lo que hoy es el campo sinaloense. Pero hoy tenemos los frutos del esfuerzo de la mirada visionaria de aquella época, de ese pasado del que todavía llega su luminiscencia. He entrevistado a hijos de aquellas personas; hay brillo en esas narraciones porque de orgullo está hecho lo que es Sinaloa en su agricultura. Pero también en la naturaleza del tiempo está el que las visiones cambien. Queda en la visión del planificar, en la de una buena voluntad política y en la de, si bien nos va, tener más gestión organizada de la sociedad civil, el generar una conjunción de mecanismos para que esa bonanza estatal que los ojos de nuestros conciudadanos más mayores han visto, siga siendo vista por, por ejemplo, mi sobrino de siete años.

Y sin ánimo tan pesimista, no creo que el futuro sea tan promisorio. Dependiendo de a quién le hagamos caso, solo el 13.7 por ciento de Sinaloa es apto para la agricultura. Y por muchos lados se ve cómo ese espacio es usado para construir a un solo piso, como si toda la tierra sirviera para lo mismo.

Total y las nuevas presas al sur de la entidad quizá sean una transfusión que provea de nuevas tierras cultivables que duren (habrá de verse si de propiedad sinaloense), total llegue cierta infraestructura y mejora de salarios total que apoyen poco a poco. Pero la piel de zapa de estos huaraches cada vez me parece que apretará más a esta tierra. Y si el mal llega teniendo ese calzado puesto el tejido de los pies se volverá negro, y así hasta dejar de ser parte de viva del cuerpo.

Por varios rumbos de la capital se puede apreciar que ya vamos, (¡finalmente!) teniendo un fehaciente crecimiento vertical, con edificios comerciales y residenciales. Esperemos también que algunos sean costeables para el grueso de la población local, que, además, hay que recordar que no gusta mucho de habitar departamentos. Aquí la costumbre es habitar en un poco de tierra al menos; incluso hay proyectos inmobiliarios (rumbo a Imala p. e.) que iban a tener edificios, pero el mercado con su “mano invisible” de fuerza irreductible le dio el “no” tajante a construir hacia el cielo. Lo fuerte de la mentalidad aquí sigue siendo una casa “casa”…

Si es que usted, amable lector, halla entre estas líneas que son para usted pesimistas, eso es porque pesimismo en ellas hay. Pero del de la clase que espera ver el peligro de accidente a tiempo para que esta tierra preciosa no llegue a estar en los huaraches de una realidad hasta cierto punto global, que me pareciera va a una situación como aquella funesta y lamentable acaecida a tres vehículos el lunes la semana pasada. Después de todo, sentado en las escaleras de Catedral como estoy cuando escribo a mano este texto, “el sol ha sido bondadoso” como dice la canción, y hay seres “por los que cada día sigue encendiéndose”. Muchos de ellos aún no llegan a su tiempo sobre la generosa Sinaloa. Y bien merecen recibir una tierra como la que al día de hoy aún “tenemos”.