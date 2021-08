Invitación y mirada

Siempre me han gustado las iglesias, me parece fascinante cómo conjugan lo más atesorado por las comunidades. Justo ahora escribo desde las escaleras de una catedral, no de la mía en Culiacán, sino la de Xalapa. Hay una larga fila para entrar. Aunque no es hora de misa, el hilo de gente llega más allá de la Plaza Lerdo. Y mientras continúo escribiendo.

Me he preguntado qué aportar con esta columna; la forma la tengo clara: tomar un tema y darle un desarrollo, con aumento y disminución, en ocasiones tomando el todo a partir de una sección o detalle. Y aunque temas hay montones, lo cierto es que creo que vivimos el más complejo de los tiempos, la vida sigue sus caminos y se sigue hablando de alumbramiento cuando nace un nuevo ser. Alumbramos y son los ojos esa parte corpórea única, capaz de siempre tener brillo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hace días murió Héctor Manuel Delgado Salas, más conocido como el Chino Billetero. Conocí su colección en una visita de la prepa hace más de media vida mía, aunque ya sabía bien de ella por el genial programa de televisión Reflejos de Sinaloa. Tuve la suerte de hablar con él varias veces, la última en octubre pasado: hablamos de cómo él estaba, cómo veía la época y cuántos pavos reales seguía cuidando en su casa. Lo comprometí a que me recibiera con una hermosa visita que esperaba tener en enero y por obvias razones esta vez no me dijo que, si le llevaba gente, fueran unas treinta personas. Resultó que la visita, aquel Sol Pelirrojo, no me visitó y que tampoco volveré a platicar con el Chino Billetero. Resultó también que me quedó la duda de qué pasará con el trabajo de su vida, esa colección que es una de las más grandes del país, de acuerdo con expertos. Por ello me puse a investigar y también hablé con el arqueólogo Víctor Joel Santos Ramírez, del Centro INAH-Sinaloa, quien conoce bien la citada colección y es artífice del plan para cuidar ese legado, que hoy está en relativo resguardo. Joel Santos me cuenta que, por fortuna, gran parte de las piezas ya han estado catalogándose desde hace una década y que la mayoría corresponden a la Cultura Culiacán (700 d.C. al 1350 d.C.); las piezas, señala, dan muestra de una civilización de avances tan importantes como las culturas del centro y sur de México, además de ser vestigios poco conocidos tanto por el público en general como por la misma comunidad arqueológica. Al oír eso, recuerdo mi impresión adolescente al conocer la colección de don Manuel: todas esas puntas de flecha empotradas en las paredes de su casa, las cerámicas, las flechas de obsidiana. Como otros coleccionistas, el Chino Billetero siempre propugnó que su colección fuera conformada como museo. Al decir eso, Joel Santos me responde afirmativamente, que lo ideal sería un espacio de exhibición definitivo y apropiado, con bodega para un legado de tal magnitud. Santos Ramírez agrega también que es un momento ideal para que confluya la voluntad política de diferentes niveles de gobierno, junto con el INAH, para que de manera inédita y trascendente Sinaloa le haga justicia a su pasado, y de paso honrar el sueño de don Héctor. De momento parece que se está checando si hay o no testamento, pero por ley, el patrimonio arqueológico es propiedad de la nación.

Por mi parte, no espero mucho en materia cultural ni del gobierno del doctor Rocha Moya, ni de ningún nivel, y sobre recursos para un museo habilitado para la colección la cantaleta suele ser de réquiems presupuestales. Pero espero mucho equivocarme, que el sexenio me contradiga y que Sinaloa y Culiacán lleguen a tener un espacio adecuado de este tipo, que bien serviría para más actividades y como atractivo turístico.

Desde siempre me gustan las iglesias, sobre todo las catedrales. Es de ahí que me viene mi gusto por el patrimonio cultural. Sigo en las escaleras de la Catedral de Xalapa, la fila es por la misa de cuerpo presente del arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios. Me sumo a la fila y entro; hay algo prodigioso en las iglesias por las noches.

Pienso en lo vivido por monseñor, el legado del Chino Billetero y en lo que yo mismo he vivido. Recuerdo esta columna y me respondo que lo que puedo aportar es una mirada, no única o especialmente inteligente, pero sí la mirada de alguien que ama críticamente a Sinaloa, la mirada de alguien que sabe cuándo hay pitahayas en el Garmendia y que sabe lo que es sobrevivir Culiacán al andar en bicicleta. Invito a quien guste a acompañarme, con lupa y telescopio, con aumento y disminución, a ver facetas de lo que es el tiempo que vivimos, tiempos cambiantes, pero de certezas constantes, tales como la extraordinaria belleza de la Catedral de Culiacán cuando la baña el sol por las tardes.

Síguenos en