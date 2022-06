Junio va relampagueante

audima

Hace unas semanas, vi algo que se me había desdibujado. En una exposición de arte me asombré del mar negro de las pupilas de la amiga con la que iba. El iris no le era más que un tenue anillo verde dorado. Y eso no lo veía hace ya rato. Sus pupilas no se dilataron por los cuadros estudiantiles, ni mucho menos por mí, pues ella quiere y es querida mucho por un gran amigo mío. Pero la maravilla eso es y no necesita de explicaciones. El asombro es ese relámpago que nos toca y deja marcados. El hecho me hizo pensar en el milagro de las relaciones interpersonales, en ese sentir del alma humana cuando se lanza por sobre el abismo de unos metros para hablar con alguien, para construir un puente, compartir una mirada, sentir.

Ha estado interesante la obertura de junio. Hubo ópera en Culiacán, y eso es también de asombro. Se presentó El elíxir de amor, de Donizetti, a la que fui con gusto; hubo momentos casi sublimes en el baile entre las voces del Taller y Coro de la Ópera de Sinaloa, los solistas y la música de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla). Hace unos 15 años que en Sinaloa no aplaudía hasta con mis zapatos. ¡Otro asombro más! Habría tanto que decir de la ópera, pero, como decía el genial Pierre de Fermat, este margen no me alcanza para ello.

El asombro es el relámpago. Es, por ejemplo, que en Culiacán ya hay ricas marquesitas yucatecas en el malecón. Ahí se estará poniendo un muchacho de Tabasco, esa hermosa tierra cuasiveracruzana de la que han salido el gran Chico Che y el presidente López Obrador. Quizá el domingo vaya con unas pitahayas e invente la marquesita de pitahaya. Ya puedo saborearla. Además, la capital sinaloense tiene, de manera provisional, pero tiene, una alcaldesa, y nuestro ‘exgóber’ Quirino Ordaz ya anda ‘diplomateando’ en España. Supongo que la acción del alcalde Estrada Ferreiro es como cuando el ajedrecista se toma su tiempo para pensar sus siguientes movimientos, como Putin, a quien veo dejar pasar el tiempo y haciendo marcar el paso para que llegue ese gran aliado de los rusos que es el invierno.

En lo local, como muchos, veo mal cosas del municipio, pero aplaudo otras, como que Ferreiro se atreviera a acciones nuevas, si bien no todas las mejores, sí aplaudo la osadía de enfrentarse a situaciones difíciles. Eso sí, sigo sin ver bien que con él se moviera uno de los murales del bellísimo Palacio Municipal, así sea para poner un banner de gobierno. Si aquí no cuidamos nuestro arte, difícilmente otros lo harán, pues el arte del Ayuntamiento no son aquellos tapices gobelinos del emperador Francisco José por los que, en 1920, una Viena ahogada por la hambruna, la gripe y el desempleo aceptó cederlos a una empresa estadounidense a cambio de alimentos.

Al menos en días recientes, preludio de verano, no se ve tan mal esta partitura en la que está escrita la realidad, que escribía Henry Miller que es el caos.

El asombro es un relámpago, un aria de Donizetti en vivo, marquesitas de pitahaya o romper el abismo de unos pasos para construir una conversación. Y todo ello, un regalo.