Justiniano en el estadio

Fue una semana interesante en Culiacán. Y tuve mucha suerte de no ser asaltado, como tres veces. Además, que no soy mucho de ir a estadios, aparte que en Sinaloa ya no hay Fiesta Brava. Sin embargo, fue la denigrada pero valiosa explotación de mi fuerza de trabajo la que hizo que no pudiera ir a varios lugares a ciertos momentos en los que resultó, hubo hechos, de los violentos, para así llamarle a las acciones criminales. El asunto me cimbró un poco, así que el fin de semana me organicé para compartir unas pacíficas bebidas con un amigo que como que es policía o algo así. Le compartí, con detalle, algo como esto: el que, de haber un sistema de reporte sencillo y eficaz de hechos tipo ‘ataques a propiedad’, quizá las autoridades hubieran estado más atentas (p. ej. enviando patrullajes) para que ciertas zonas por las que me muevo mucho no hubiera estado tan desvigiladas y, por tanto, atacables, como lo fueron un centro cultural, un café restaurante y una farmacia, atacadas en un lapso de días. Mi compa me explicó que sí, pero, como siempre, las cosas no son tan sencillas. Por fortuna esos espacios regresaron muy rápido a su normalidad, pero, ¿es eso lo correcto?, o estamos acaso ya muy rodeados de un “mar de anomia” (es decir, de desorganización estructural para lograrnos como personas dentro de la sociedad), un entorno en el que, como me dijo la dependienta de una tienda delinquida, esas cosas pasan y van a seguir pasando. Las respuesta a ello es opacamente iridiscente y nunca sencilla.

Pero la vida sigue, y justamente en el 22vo Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2022, Culiacán fue obsequiado con la prístina manera en que el director invitado, Rodrigo Sierra Moncayo, dejaba que cada nota resonara, que cada nota tuviera su vida iluminada; en el Concierto de Aranjuez se vivían las palabras de la primera escena de Todas las mañanas del mundo (1991, Alain Corneau) en la que el célebre Marin Marais les sentencia a sus músicos que cada nota debía terminar muriendo, (“Toute note doit finir en mourant”). El programa de ese jueves fue lo único a lo que pude asistir del mencionado festival, y bien valió la pena; estuve sentado casi en la última fila de la planta alta, y si allá se sentía con ese detalle a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla) seguro la magia de la que hablo resonó en todo el teatro. Claro, para magia, magia en altas fue la de la edición de 2009 del festival, en esa semana fantástica en que Leo Brouwer y ese Sol humano llamado Jordi Savall tocaron en Culiacán. Después de todo, aquel aplauso de los culichis a Jordi Savall sigue siendo el más puro y total que le he escuchado a mi gente.

Lo que me lleva al asunto de Justiniano, ese emperador de Bizancio. A él y a la manera en que en otros tiempos se han solucionado revueltas y malestares. Porque la raza anda alebrestada, lo que de acuerdo al Diccionario del Español de México remite a estar con inquietud o alboroto. Y al decir eso me refiero a que varios conocidos han sido, más que menos, testigos de la criminalidad en días recientes. Sin decir la cantidad de accidentes de tránsito que he visto, en la misma semana.

Por ello pensé en el gobernante aquel, por quizá haber en el pasado soluciones a problemáticas de común denominador en nuestra actualidad. A Justiniano se le recuerda mucho por su compilación de derecho romano, que todavía es la base del derecho civil de muchos países y se le valora por muchas más cosas, pero en mi caso le admiro, ante todo, porque llegó al punto de hacer cambiar la ley para casarse con la mujer que quería. Además, su pueblo casi se lo fregó en un evento en un estadio. Así, por muy lejano que pueda parecer en la autopista de la historia, el continuum de la vida no deja de ser una transición progresiva, como la música o la lluvia. Y en el río del tiempo, aunque la superficie sea lo más visible, esta no deja de ser poco al considerar el todo.

Atardece y pienso en titanes como Justiniano, en gente que se ha atrevido a soñar y domesticar su época para dejar tras de sí algo superior. Creo que ya no vivimos tiempos para mirar al cielo, incluso así, el río Tamazula se vuelve un “cuerno de oro” al encenderse por las tardes, igual que las aguas en la ciudad de Justiniano, antes y después suyo. El sol, aunque otro, sigue siendo el mismo a las seis menos cuarto cuando incendia el río, y cuando baña el altar de la Catedral de Culiacán, dejando tras el Cristo Crucificado solamente oscuridad, -representando la oscuridad que hay fuera de Cristo, enmarcada por hoja de oro resplandeciente como el sol. Y así hasta que la luz se va para descansar y volver al otro día. Creo que nos serviría una mirada al pasado, quizá lo que queda es eso en este tiempo en que, como dice mi nicaragüense favorita, uno va avanzando mientras el mundo se desploma.