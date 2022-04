La música de Marc Moncusí

audima

Alguna vez leí, creo que de un poeta escandinavo, que hay dimensiones del tiempo en que los sentimientos son eternos. La vida me ha enseñado que eso es cierto. Y las comprobaciones para ello son tan múltiples como detalles puede presentar cada día de cada existencia. Pensaba en ello en una plática con amigos hace unos días y en correlación a la noticia esa de que telescopio espacial Hubble de la NASA detectó la estrella más lejana jamás vista. Un amigo explicó cómo usualmente se utilizan dos maneras de medir ese tipo de distancias: por los ángulos de la luz y por su color. El hecho me pareció fascinante. Es increíble el paso del tiempo y cómo son unos instantes lo memorable. Y hubo algo memorable en el Teatro Pablo de Villavicencio el jueves pasado, memorable como ese verso que cito arriba, pues Culiacán recibió la visita del director de orquesta catalán Marc Moncusí. Y déjenme decirles que fue algo especial.

El concierto de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla), fue el cuarto programa de la Temporada 2022, tuvo en sus primeras dos piezas al pianista mexicano Fernando Saint-Martin como solista. Pero de las tres obras que el maestro dirigió fue la que siguió al intermedio la que me convenció de que esa noche se iba a recordar; la obra fue la “Sinfonía No. 1 en Sol menor”, de Vasily Kalinnikov Rusia, 1866 – 1901), sobre todo su segundo movimiento, que me pareció como ponerle música a un sueño. Esta obra sinfónica retoma música popular rusa y fue compuesta entre 1894 y 1895, y estrenada en Kiev, cuando todavía era parte de Rusia.

Por razones sin causa clara, tras el intermedio estuve sentado justo a la altura del director, rodeado de la tranquilidad de un par de asientos vacíos, aunque hubo buena audiencia ese día. Como en la sinfonía ya no había pianista, el instrumento estaba cerrado y por el ángulo en que me encontraba, podía ver la doble dirección del maestro Moncusí: la real, sobre la Ossla y la reflejada, sobre la cubierta del piano, como si éste fuera un lago. Con el agregado perfecto de una obra que no conocía, esa dimensión del tiempo me recordó un cuento de H. P. Lovecraft, La música de Erich Zann, que trata de un violinista que desde lo alto de su habitación usa su música para contener seres de otro tipo. El maestro Moncusí, me pareció, fue como si en ese reflejo suyo sobre el piano abriera un portal, pero de algo bueno, de dimensiones en que el sentir del tiempo es eterno. Y eso fue precioso compartirlo con quienes fueron al Teatro esa noche. El maestro logra conectar bien tanto con la orquesta como con la audiencia. Ha sido director invitado en nuestro estado varias veces, la última en 2017, si la memoria no me falla fue por mediados de septiembre, por los días en que Miguel Salmón del Real recibió la batuta de la Ossla; aquella vez se realizó un ‘concierto con causa’ para los afectados por el terremoto y ciclones de aquel año enfermo. Quisiera escucharle dirigir la Obertura de la ópera Rienzi, de Wagner; y la Sinfonía No. 3, de Brahms.

Según revisé, el maestro comenzó sus estudios musicales a los seis años, teniendo a su propia madre como maestra, pues, como su abuela materna, es profesora de piano.

Un día, cuando el maestro Moncusí tenia 16 o 17 años, su padre, que era pastelero, le propuso el entrar a su pastelería a trabajar y así empezar a aprender el oficio y un día futuro, tomar el mando. Ante una oferta que le era tentadora, afortunadamente decidió seguir por ese camino tan maravilloso como complicado que es la música. Para formarse hizo uso de instituciones de su natal España y de Estados Unidos, así como en la Deutsche Staatsoper de Berlín, invitado por Daniel Barenboim (2001-2004). Y aunque le atrajo mucho la composición, siempre fue más lo suyo la dirección de orquesta, ahí veía él más posibilidades en el campo orquestal que en cualquier otro instrumento. Aun así, estudió sobre composición y compuso muchas cosas, pero más con el objetivo de tener más conocimiento musical y así tener más herramientas para el oficio de director. O, en sus propias palabras, “la gran orquesta tiene una intensidad y una capacidad indefinible de sonidos, de colores y de posibilidades que hacen maravilloso el que tú puedas incidir en ese campo”, expresaba hace unos años éste director que dirige como Joaquín Sorolla retrata el color blanco.

Habré de esperar con ansías volver a escucharlo dirigir, sea la Ossla u otra orquesta. Moncusí es “exacto sin perder la completa realización de las intenciones de los compositores”, tal y como Herbert Graf explica que Richard Strauss sentía que se debe dirigir una orquesta en su libro Opera for the people (Ópera para la gente).

Este jueves 7 habrá un concierto a favor del Centro de Autismo del DIF Sinaloa, con boletos de 200 pesos en planta baja y 100 en la alta, en el Teatro Pablo de Villavicencio. Y el domingo 10 se repetirá el concierto a las 12:30, con entrada libre.