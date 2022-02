Los burgueses de Culiacán

audima

Hace ocho meses que no conozco a una mujer que me robe el aliento. En la ‘danza de la realidad’ he reencontrado estas temporadas a seres que en tiempos pretéritos me han vaciado el aire que respiro, pero no ha habido un ser nuevo. Quizá ya estoy madurando, quizá será que no salgo lo suficiente, quizá es que al año paso meses fuera de Sinaloa. No es de ello la razón, eso sí de plano que no, el que siga sonando en mi vida un “Sol Pelirrojo” (es decir una tapatía más que extraordinaria de la que me enamoré) a quien hace meses no veo, y tampoco es que no me siente uno que otro ratito frente a Catedral de Culiacán a ver la vida pasar. De esto último estoy más que seguro porque el viernes almorcé con unos compitas en el café que está en el MIA, (entre calle Ángel Flores y calle Paliza). Y en ese café, tomándome un cafecito vespertino estilo cold brew y donde el amigo Gabriel, como buen veracruzano que es, cuida que el café sea maravilloso, pasé la tarde viendo la vida pasar. Y el aliento seguía sin serme arrebatado. Y es que eso es importante porque si bien la mirada danza, es en el aliento en donde está el alma. Somos seres vivientes desde que se nos ha insuflado aliento de vida, y a mí hace rato que nadie me lo roba, ni un segundo al menos. Me di cuenta de todo esto el otro día que vi la preciosa película Fue la mano de Dios (título original: en italiano, È stata la mano di Dio), de Paolo Sorrentino, quien en ella hace una suerte de “autobiopic”, oséase, una ‘peli’ basada en buena medida en la vida del director. En la ‘peli’ esa maravillosa al joven protagonista le roba el aliento una mujer que no termina de darse cuenta de lo increíble y preciosa que es. Como igualito le pasa al “Sol Pelirrojo”, o le pasaba el año pasado. La película está en una de esas plataformas de películas y estuvo en un cine de Culiacán tan poco tiempo que no alcancé a verla en ‘pantallota’, que es como se debe ver una película italiana de un director como Sorrentino.

Creo que la vida se puede definir a partir de unas cuantas miradas. Escenas congeladas en el tiempo, no muy numerosas, como pocas imágenes contenían los rollos de fotografía hasta no hace tanto; escenas a las que podemos volver cuando necesitamos retomar un ‘norte’, o solo para sentirnos seguros y a salvos, un ratito al menos. Son prodigiosos esos momentos en todo se define en esa esencia en la que ‘lo que interviene es una mirada capaz de ver algo distinto (no precisamente mejor), algo que sobresale’, diría la tapatía alguna vez. Y aunque no me he hallado a una nueva “ladrona de aliento”, en nuestra bello Culiacán hay un monumento que siempre me quita el aire al verlo. Es el monumento a esa gran mujer que fue Agustina Ramírez, por el bulevar Madero. Ayer, justo ahí, en la plazuela del monumento mi querida Hortensia López Gaxiola recibió el premio al mérito social 2022, ello por su labor social por los habitantes de la sierra de Sinaloa, especialmente los Tarámaris. El premio fue nombrado en honor a la heroína y benemérita de Sinaloa. Su historia la conoce todo aquel que haya hecho la primaria en este estado, para mí era el nombre de una calle hasta que llegué a tercero. Pero el monumento siempre me ha robado el aire, siempre al pasar por cualquiera de sus lados mínimo me hace bailar la mirada. Fue en 1961 cuando el gobernador Gabriel Leyva Velázquez mandó erigir el monumento y hace unos siete años le dieron cierto “mantenimiento” con los andamios que había me subí a verlo de cerca: todo entero. Y hace poco más, (harán ya unos once años) tuve un ‘impasse’ en una plática con la maestra y pintora Rina Cuéllar quien no me daba la razón de que ese fenomenal monumento era obra de Rodolfo Becerra Gómez Coronado. Y yo decía terco que sí lo era. Hay una plaquita despintada, creo en cerámica, en la base derecha del conjunto escultórico. Me fascina esa enorme pieza desde muy niño de la misma manera que se sienten en la memoria los atardeceres de esta ciudad que amo y de igual forma en cómo de pequeño llegaba al Museo de Arte de Sinaloa (Masin) y alzaba la vista al techo para ver el gran plafón mural El ocaso y la aurora, del pintor ruso-mexicano Vlady. La obra de Rodolfo Becerra Gómez es una maravilla de la escultura mexicana y poca atención se le prodiga en sus merecidos cuidados. Mínimo los mazatlecos si le tienen su cariño a la Alegoría Marina, también conocida como los Monos Bichis. La fuerza de cada personaje ahí retratado me recuerda a Los burgueses de Calais, del escultor francés Auguste Rodin. Y más me lo recordó cuando en aquel “jueves negro” me pregunte, en silencio y frente al mar de Tijuana, si en Culiacán habría seis ciudadanos ilustres que darían su vida para salvar a su ciudad sitiada ante un ejército, como los seis burgueses que inmortalizó Rodin, quienes ofrecieron su vida ante el conquistador inglés a cambio de perdonarle la vida de los habitantes de Calais, aquello en 1347, al inicio de la Guerra de los Cien Años. El monumento a Agustina Ramírez es un monumento hecho con la misma magia que Los burgueses de Calais. Y pienso en ello estos días en que la historia se repite, por ejemplo, con el pie de guerra en Ucrania, con el mal que eso acarrea siempre a los más desfavorecidos y con el riesgo (eso ya es personal mío), de tener guerra a 660 kilómetros de Alemania, que es para mí el motor global de la innovación. Si Europa misma no puede preservar su libertad, poco se puede esperar de no repetir historias en un resto de mundo. Habrá trabajo para los escultores del futuro. Y habrá también miradas ‘con ciertas inquietudes e intereses que la atraviesan y que le dan forma’. Miradas entre seres y arte como el de Becerra Gómez. Y habrá también miradas que roben el aliento, por ejemplo, entre dos personas que en el mar del tiempo se encuentran una tarde en un café sin esperarse y que, aunque no se dicen nada con palabras, sí tejen un puente único e indisoluble de memoria y tiempo.