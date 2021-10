Los nuevos tiempos

Despierto y aún es octubre. Son las 7:43 de la mañana en Ciudad de México y se da el “milagro” de despertarme de buenas, un lunes como cualquier otro. Veo mi reloj, que es más un dije en un collar y según me decía el otro día una muchacha bonita de Mochis, se parece mucho a una de esas pelotas del juego de Quidditch, ese juego del mundo de Harry Potter que es como un futbol-basquet aéreo que se juega en escobas voladoras. Me gusta escuchar ese reloj latiendo, me recuerda algo cada mañana. Estoy frente a la ventana y al abrir el reloj (es esférico) le nace un reflejo de instante, de sol. Con ello recuerdo ese primer mes de pandemia, en 2020, cuando subía en la mañana y en la muy tarde al techo de mi casa en Culiacán para resonar con algo de sol. En alguna de esas tardes, alguien a unas dos cuadras jugaba con un espejo (quizás un teléfono), y enviaba destellos de reflejos. Se comunicaba en cuarentena, y tal vez conmigo. No le respondí, pero hubo música en que alguien volviera a una comunicación tan análoga, como aquel sistema de escritura nocturna que fue precursor del hoy lenguaje Braille.

La esencia de la comunicación está en cada ser humano y las más de las veces la desarrollamos prácticamente en formas bastante similares. Hace falta otra mirada, un cambio en el sentir, para mandar reflejitos con un espejo, luces que ahogará el tiempo.

Con los dedos pulgar e índice, sigo sosteniendo mi reloj-esfera y volteo al edificio de enfrente al mío, en Ciudad de México, a unos 150 metros. En las ventanas solo hay un pálido cielo, lejos a mis espaldas, el lado oscuro de la luna brillante que son las nubes frente a mí, bañadas del fuego de una aurora de ámbar.

A veces la comunicación no se ahoga con silencios ni tiempo, y sí con decisiones que cambian rumbos. Recuerdo al pensar en ello en una de las mejores campañas de comunicación que a mi gusto ha visto México en la última década, me refiero a aquella del IMSS que a partir de 2013 sonó en todos los medios, esa de Chécate, Mídete, Muévete. Como campaña publicitaria claro que costó en hacerse y costó ponerla en medios, pero los mexicanos realmente se pusieron a checarse y cuidarse más en lo que debería ser la salud: un asunto de prevención; por lo que investigo y compruebo hasta a nivel de investigación académica, la campaña sirvió y mucho, estaba bien hecha y funcionó rápido, a diferencia de muchas otras herramientas de las políticas públicas que tardan bastante en rendir éxitos, y lo que se ahoga en el tiempo es un fracaso.

Ya luego no sonó la campaña, se transformó en el tiempo. Todo cambia y todo sigue perpetuo, perpetuo como el sentir de la lengua materna.

Sinaloa sentirá también sus cambios muy pronto, yo no espero mucho; creo que es en Enrique IV donde Shakespeare habla sobre el riesgo de las expectativas y cómo ellas pueden rompernos. Aun así, no me disgustaría alguna alegre ‘sorpresividad’.

Pensando en el Instituto Sinaloense de Cultura, sí sería una regresión que lo intentase dirigir algún exdirector de instituto municipal de cultura que ni siquiera podía conseguir usuarios en una muy buena biblioteca que estaba cruzando la calle de una escuela, tal y como se consignó en este medio en 2016. El rumbo de la política cultural de Sinaloa no puede ser un premio de consolación para alguien que no pudo ir por la alcaldía de su terruño debido a su largo historial tricolor. La cultura es nuestra identidad frente a los otros y una de las mejores vías de comunicación, no una pequeña dependencia a la que un gobernador se deba dar el lujo de no asistir a prácticamente ningún evento de cultura en todo su periodo de Gobierno. Uno habría esperado más de un político y empresario con nombre de dios romano. El doctor Rocha apenas es gobernador electo y ya ha ido a eventos de cultura, le he visto mínimo en uno.

Ya veremos cómo amanece el nuevo tiempo y cómo nos comunicaremos en sus transformaciones.