Los soles de Eduardo Lizalde

Cada día, estoy más seguro de que el cielo se está cayendo. Justo el miércoles pensaba en eso al recordar cómo en los años 90, México no le hizo caso al formidable economista Rüdiger Dornbusch sobre el incentivar el ahorro y ampliar la base fiscal para lograr financiar grandes proyectos. De ser así, seguramente el residencial de Altata, donde disfrutaba la tarde, se habría urbanizado mucho antes y no a medias, como ese día, mientras leía en la alberca una edición bellísima de la poesía selecta de Eduardo Lizalde, de cuando ganó el Alfonso Reyes. Lizalde acababa de fallecer, y había por ello menos brillo en un cielo que se está cayendo.

A veces veo que la humanidad vive desde un palco el fin de los tiempos, y de fondo suena el cuarteto para ese final, compuesto por Olivier Messiaen. Luego la tarde cae en la alberca, y pajaritos llegan a bañarse, uno a uno, en el disco solar. Yo leo en silencio. Es como aquella historia china de los 10 soles que se bañaban en el mar hasta que un día se demoraron y el gran arquero Yi tuvo que matar a nueve de ellos para que no incineraran la Tierra. Si el cambio climático sigue a como va, en Sinaloa nos va a urgir uno de esos arqueros. Mi mano derecha también estaba en la tarde intentando hacer video de los pajaritos que mataban al sol de agua, cuando me llamó una chelista desde muy lejos para que le oyera una improvisación (medio fatua) sobre la muerte del poeta que le enseñé a apreciar. Me regañó por no centrarme en sentir a los pajaritos, por ser un ladrillo más en la obsesión esa de nuestro tiempo de filtrar todo desde un teléfono. El razonamiento no era cien por ciento suyo, dijo, sino de la violinista Anne-Sophie Mutter, que en una entrevista (en Living the Classical Life, de YouTube) se quejaba de cómo hoy la gente no puede estar sin querer ‘perpetuar’ los momentos, grabándolos, incluso en ese lugar adonde se va a sentir intensamente, que es la sala de conciertos. La artista alemana explicaba que es mejor sentir el momento. Igualito a como Eminem lo canta en Sing for the moment.

Por mi parte, creo que Lizalde era como el héroe chino; era un arquero que con tinta mataba a los soles asesinos de lo bello, perdonando a uno, igual que el inmortal Yi, para que el continuum de cambios siguiera perpetuo. Después de todo, la evolución de la vida es un camino tapizado de muertos que poco tras de sí han dejado, pero queda lo que es de todos: el arte y la poesía, el cambio climático y la deuda externa, etc. Al recordar a Lizalde, veo aquel 2009 cuando vino a Culiacán y nos regaló oírlo; el poeta Francisco Meza hasta tuvo el privilegio leer poemas (de Lizalde) todavía en proceso. Eran tiempos preciosos. Luego me hallé al poeta para mí más grande de los vivos en mi México, en la FIL de Guadalajara, por 2013 y me quedé unos momentos viéndolo a la distancia. Efraín Bartolomé bien escribe que el poeta en silencio es un tronco derribado donde ahora duerme el rayo. Lizalde todavía resonó mucho más años. Y creo que, como un sol, algo hermosísimo de su tinta seguirá indeleble tras este cielo que se cae en el fin de los tiempos.