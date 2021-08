Lucha y porvenir

México es un país de lucha. Tal pareciera que por más que se intentase, la nuestra es una tierra donde la vida que no se defiende, casi al grito de guerra, se pierde. Justo ayer lunes se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, y frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México, se realizó una protesta por las más de 90 mil personas desaparecidas y no encontradas en el país desde 1964.

No deja de sorprenderme el cómo la historia se repite, pues justo enfrente de la protesta se ha instalado una maqueta grande, más no monumental, del extinto Templo Mayor. En la superficie del monumento por la noche se proyecta una historia de Tenochtitlán, su fundación, logros y caída. Ahí, a pasos de lo protestado, se presencia cómo hace siglos, en esos mismos palmos de tierra, se luchaba por la conservación de la vida. Tal podría decirse que el mexicano trae en sí una esencia de defensa que se activa al momento necesario. Y fue para darme una nueva mirada sobre ello, que el sábado asistí al Museo Memoria y Tolerancia a la función especial de Laberinto Yo’eme, en homenaje a Tomás Rojo, un yaqui asesinado por defender el agua y territorio del río Yaqui.

De visita como estoy en la capital, aproveché e invité a amistades periodistas. Lamentablemente no logramos entrar debido a que no hubo un preregistro y sí muchos invitados con asientos reservados. Así que termine por recurrir a la Cineteca Nacional, donde también se proyectaba.

El interés por la defensa de la tierra y los yaquis me vienen desde que en la primaria los conocí en el marco del Porfiriato. Sin embargo, fue hace unos años, y gracias a mi amigo, el historiador Gilberto López Castillo, que conocí a la doctora Raquel Padilla Ramos, quien investigó, defendió y escribió a favor del pueblo yaqui hasta su vil asesinato, en su natal Sonora, un 7 de noviembre de 2019, en su hogar y a manos de su pareja. El golpe del feminicidio, (el primero que sentí como una real pérdida), de quien me ayudó a entender la lucha yaqui, me cimbró y poco he procurado informarme sobre dicho grupo desde entonces. Más ya era tiempo y por ello busqué ver el documental, de poco más de una hora, dirigido por Sergi Pedro Ros. En él, se habla de cómo el pueblo se aferra a la defensa y dignificación de su identidad, en lucha similar a otros pueblos originarios, así como de algo de sus tradiciones ancestrales y malestares actuales, como lo son la danza del venado y el acoso del crimen organizado, respectivamente. A pesar de una exquisita fotografía, el trabajo no termina de abordar cómo el pueblo Yaqui ha llegado a esta fase de su lucha y deja su problemática como si de algo reciente se tratase, casi de solo el actual sexenio. Además, poco se ve la vida cotidiana de los yaquis, se ve muy escasamente el papel de la mujer y no es claro en aspectos como su autogestión para protegerse contra la delincuencia. El director ha sido enfático en que busca exponer y visibilizar la situación de las comunidades yaquis, pero deja muchas dudas para el espectador promedio, siendo este quien debe inferir antecedentes y hasta datos que debiesen ser exactos. Incluso así, Laberinto Yo’eme no deja de ser un argumento a favor de la lucha yaqui, y es en ello una mirada al futuro cercano de problemas cada vez más presentes en mucho del país. A su vez, espero pronto ver Te nombré en el silencio, de José María Espinosa de los Monteros, un documental en el que su director siguió, por tres meses desde 2016, al colectivo de Las Rastreadoras de El Fuerte en sus jornadas de búsqueda de desaparecidos.

Somos, en tanto mexicanos, ciudadanos de un país de lucha, sea está la lucha por el agua que permite la vida, o la lucha por la memoria de seres queridos.

Mientras escribo esto, llueve en Ciudad de México y también en Sinaloa. Recuerdo a Raquel Padilla y cuánto defendió a la tribu Yaqui. Pienso en lo caro que llega a ser el luchar en México, el no callar. Pienso y espero en un México mejor, en el que las luchas se traten más de un conjuntar esfuerzos para construir, que en actos de sangre. Y creo que, si bien más que pensamiento es un bello sueño, bien decían personajes como Da Vinci y Walt Disney, que todo lo que puede ser imaginado puede ser creado. Y eso, en tanto como porvenir posible, también me parece muy cierto.