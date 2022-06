Mi conejo en la luna

«¿Por qué sobrevivir si no es para aquellos que no sobreviven?» Víctor Serge

Hace unos días una vecina me contó que falleció otra vecina. El hecho reviste de importancia porque la segunda fue gran amiga de mi madre y maestra mía. Al enterarme todavía tenía comida en el refri de la última vez que me la hallé en el súper. La vida es así, no siempre llegan ocasos. A veces un relámpago es un paro cardíaco y el tiempo se detiene. Queda lo que dejamos en los otros, en los que nos sobreviven. En mi caso queda el que fue esa mujer quien le contó al niño de cuatro años que alguna vez fui que en la luna había un conejo y de ello narrarme una gran historia. Alcancé a verla tras años de pandemia por un poco de la ‘danza de la realidad’ y eso ya nunca volverá.

Algo de eso me resonaba al esperar tranquilamente en el centro a una pintora cuando tuve que sacarle la vuelta al Parque Las Riberas porque los polis andaban muy afanados en revisar gente y no quería se me volara el efectivo de mi nueva pieza. Ni que los billetes fueran exalcaldes. El hecho me dio pendiente y mejor me fui al Garmendia a por pitahayas y de ahí a Catedral a esperar mi pintura medio kitsch estilo ex voto. Se está haciendo arte plástico vibrante en Sinaloa, pero de los artistas más logrados veo que son cada vez menos los que sí pintan y esculpen. Lo sé porque lo he medido.

Va amaneciendo la certeza de que cada día estamos más cerca de las últimas palabras que de aquella lejana Sumeria, cuando comenzó a materializarse en tablillas de arcilla la música humana de las primeras letras, inmortalizando así miradas hechas de “apenas aire escrito”, como dice una escritora de la que luego hablaré.

Pero mientras todavía hay arte. Fue poco después de que me contaran cómo es que había un conejo en la luna que, en Guadalajara, mi abuelo me enseñó que las pinturas deben comprarse directo de sus creadores y de ser posible llevarse a casa bajo el brazo. Disfrutarse a la manera que reconforta el leer a Víctor Serge. Nunca me han durado sus libros, los obsequio rápido. Mi versión francesa de Los Años Sin Perdón hoy acompaña a mi alemán de Baviera que sufre por sus amigos de Rusia y Ucrania.

En el arte y la literatura podemos guardar partes de nosotros. Y no me refiero a los horrocrux de Harry Potter, sino a sentires y tiempos. En mi caso en 2017 pude obsequiar con todo cariño mi libro de Víctor Serge al Vitus porque estaba contento viviendo coyoacanescamente con una pelirroja. Eso y me era no aceptable que un alemán admirador ferviente de Trotsky no leyera al padre de mi pintor favorito. Después de todo, su hijo Vlady no se hubiera salvado de un gulag de Stalin si la presión internacional a favor de Víctor Serge (que publicaba en francés) no les hubiera salvado la vida y mandado a un exilio que luego se volvió su México. O algo así, pero mejor me contaba Jaime Labastida en su despacho de siglo XXI, antecitos de la pandemia cuando le entrevisté para mi documental sobre Vlady, su buen amigo y de quien conserva obra personalizada para él en una oficina que no creo volver a ver por habérseme derramado un vaso de agua en su alfombra.

Después de todo, lo esencial permanece.