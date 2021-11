Nicaragua y los girasoles

Desde cierta perspectiva, el girasol es una mala hierba. Los agricultores de nuestro estado luchan contra su belleza porque invade sus campos. Pero la vida se encuentra su camino para existir. Y así como al sol, a la tierra no le importa particularmente lo que crece en ella, sólo se provee como un medio, como la guitarra en la que se interpreta música, alegre unas veces, y triste en otras. Pienso esto en Ciudad de México, viendo un lejano y claro Iztaccíhuatl desde una pequeña terraza con cempasúchiles en flor.

Pero pienso en más en girasoles. Últimamente los girasoles me resuenan porque el Sol Pelirrojo de mi vida, la tapatía de la que estoy enamorado, me envió fotos del primero que le nació este año. Antes también yo los sembraba, pero el 2020 no me dió por sembrar soles de flor. Ella, en cambio, hasta sembró cempasúchiles para su ofrenda de la semana pasada. Uno siempre encuentra nuevas formas de admirar a quien quiere, o de criticar lo que se detesta, como las elecciones en Nicaragua este fin de semana.

Allá, apenas iban cerrando las casillas de una jornada electoral con la que Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo, cuando ya la Casa Blanca emitía un comunicado en el que el presidente Joe Biden calificaba a la elección de una “pantomima que no fue ni libre, ni justa, ni democrática”. Lo secundaron otros países con condenas similares.

Por mi parte tengo el regalo de ver a Nicaragua desde la mirada de una sola y única persona, una excelente periodista y fantástica mujer de nombre griego. Sobre ningún otro pueblo de la tierra tengo eso, el ver a un país desde sólo una persona, desde una mirada brillante. Y es por esa persona que he entendido algo del contexto. Porque la situación de Nicaragua no es para menos: las elecciones se han realizado en medio de una crisis política grave y con una rampante falta de legitimidad ante la comunidad internacional. Ya la represión a manifestaciones en 2018 contra el gobierno de Ortega derivaron en al menos 328 muertes y que un centenar de miles de personas huyeran del país; además, los ataques del gobierno contra grupos y partidos de oposición, y contra periodistas y medios de comunicación no terminan de parar. Así, aunque para algunos las elecciones de este domingo pudieran haber sido esperadas como la última vía democrática para la crisis social y económica de Nicaragua, para muchos es solo una enorme muestra más de la dictadura de un líder que no cuenta con el respaldo de un pueblo al que solo le queda esperar, ahora si, por el apoyo activo, y no sólo de “enérgicas condenas” de parte de la comunidad internacional. A este momento, más de 30 países no reconocen el resultado del proceso electoral.

Conocí a la todavía muchacha nicaraguense de nombre griego un sábado sin nombre y en nuestra primera conversación a solas le dije lo más claro que veía en ella: el que era la primera vez que conocía a alguien de su tierra, porque del resto de centroamérica conozco a muchas personas. Y le comenté que en 2017 casi fui a Managua como parte de la investigación para un documental sobre el pintor Vlady, pues el Palacio Nacional de la Cultura de Managua le alberga obra mural; pero, como el contratenor francés, Philippe Jaroussky, estaría en Bellas Artes mejor no fui a su país. Resultó que a su padre le encanta también ese cantante y ella se sabe bellísimas arias (que son piezas musicales para ser cantadas por una voz solista en una ópera). En ese sol de sábado nació una amistad que mi admiración mantiene viva. Una vez me decía que le es una gran responsabilidad representar a una nación entera y hace poco me compartía que hace tiempo perdió la capacidad de soñar con una Nicaragua libre. Le dije que la posibilidad de ver a su país alcanzar su libertad bien vale la espera, pero toda palabra es ligera en días tan difíciles. Aun así, le comenté algo sobre esa esencia potencial de mantener vivo el camino de un pueblo que explica brillantemente George Steiner en su libro (algo breve pero potente) La idea de Europa, cuando narra la anécdota del escritor aleman Thomas Mann que al llegar a Nueva York escapando del Tercer Reich, responde a la pregunta de un periodista sobre la situación de la cultura europea sentenciando Wo ich bin, ist die deutsche Kultur; ‘donde yo estoy, está la cultura alemana’. Y exponiendo así su preclaridad de que donde quiera que alguien haga creación del pensamiento, ahí se está preservando lo más valioso de una cultura, del espíritu de un pueblo.

No soy y creo nunca seré ni una sombra de Thomas Mann, pero el niño de cuatro años que fui a inicios de los noventa ya entendía a su manera esa sentencia del autor de La muerte en Venecia cuando, en un patio en Los Ángeles junto a mis primos chicanos, mi tía Aurelia les explicaba que debían quitar las hojas de la mazorca de la manera como yo lo hacía, para que así sirvieran para tamal. Y eso sucedía porque lo hacía como había visto en Sinaloa, de hacerlo con cuidado y fuerza; y sucedía porque ya tenía improntada la cultura de mi patria y tiempo, en algo tan sencillo como deshojar maíz. Falta ahora escriba mi Muerte en Venecia, quizá podría llamarse, La muerte en el Tamazula, lo prefiero al río Humaya porque la maestra Rina Cuéllar me pasó su preferencia por el primero.

Es así que espero que como los ríos que confluyen en mi Culiacán, Nicaragua encuentre su rumbo y haya otros pueblos que a ello le apoyen. Todos nos caemos a veces y todos merecemos ayuda de necesitarla. La distancia en ruta entre San Cristóbal, Chiapas, y Managua es casi la misma que la de Culiacán a Ciudad de México. No estamos tan lejos y las problemáticas siempre se terminan por compartir si no ayudamos a atenuarlas a tiempo. Después de todo, la tierra no tiene la culpa de lo que crece en ella. Y aunque para el establishment de Nicaragua la Oposición pueda ser, -como los girasoles para los agricultores-, una mala hierba, hay gran belleza en el enfrentarse con valor ante la fuerza y el luchar por un país en el que se pueda vivir al margen de la muerte.