Nombrar en el silencio

La semana pasada asistí a una proyección de Te nombré en el silencio, un documental del sinaloense José María Espinosa de los Monteros en que el realizador sigue a Las Rastreadoras de El Fuerte en su búsqueda por sus seres queridos.

Tuve el gusto y privilegio de verlo en el Foro al aire libre de la Cineteca Nacional, en la Ciudad de México, donde desde cerca de una hora antes ya había quienes llegaban al acceso al foro para ver si podrían alcanzar sitio; fueron muchos los que así mostraron interés de entrar, mas al final solo poco más de treinta personas accedieron. Había amenaza de lluvia, en cuyo caso se cancelaba la función, y lo que no amenazaba, pero sí estaban más que presente, eran esos aires fríos de los atardeceres de Coyoacán en que huele a lluvia. Ese mismo frío hizo a unas cuantas personas retirarse antes de que finalizara la proyección, pero la mayoría nos quedamos. Te nombré en el silencio es un trabajo que realmente te hace reflexionar. Aunque uno sabe que no es ficción, debemos esforzarnos en momentos por tomar consciencia de que eso que ahí se proyecta en la pantalla es Sinaloa, un Sinaloa que quizá algunos no quieren ver, pero que muchos viven cada día, todos los días. Sin duda, quienes en lugares como Sinaloa no hayan tenido que sentir de tan cerca los efectos del crimen organizado son más que afortunados. El que te llegue un mensaje de texto de algún familiar, cercano o no tanto, diciéndote que ‘levantaron’ a un primo o un conocido es un hecho que detiene el tiempo. Te deja por un rato en un limbo, sobre todo esas mañanas que probablemente nunca volverán a ser los mismos. A algunos ese limbo de incertidumbre les dura toda la vida.

Te nombré en el silencio es un muy logrado retrato en que el espectador se siente acompañando a Las Rastreadoras en la búsqueda de sus desaparecidos, en la búsqueda de sus tesoros.

El trabajo requirió seguir a integrantes de Las Rastreadoras por tres meses y logra con ello mostrar desde su día a día, hasta sus dificultades para realizar sus búsquedas, la lucha contra el calor, el riesgo siempre latente del crimen y el trato con las autoridades. A pesar de ser un tema doloroso, se ve también la alegría por la vida, alegría por el vivir y el haber tenido al menos algún tiempo a aquel ser amado, que creció, sintió y fue persona antes de que le forzara a la desaparición, pero no al olvido.

El documental sobre el grupo de madres y parientes de personas desaparecidas que en el norte de Sinaloa buscan con picos y palas a sus familiares, y que fue nombrado así por el periodista Javier Valdez Cárdenas, asesinado en mayo del 2017, muestra de una manera que me parece clara y explicativa un tema difícil que se afronta por todo México y del que apenas vamos siendo conscientes de su magnitud, un tema consecuencia de una violencia que parece Hidra de Lerna, venenosa y sin final próximo, pero ante la que hay muestras de una enorme dignidad, tal y como lo demuestran Las Rastreadoras.

La valentía con que este grupo de mujeres lucha para recuperar y despedir con propiedad a sus seres amados es de lo más humano que existe. Los seres humanos, incluyendo a sus antepasados neandertales, llevan unos cien mil años enterrando a sus muertos, eso en rituales funerarios con comportamientos que dan cuenta de una visión simbólica y trascendente sobre lo que es la muerte. Para muchos especialistas, los seres humanos en la historia somos tales a partir de que fuimos tomando consciencia de la muerte y enterramos a quienes se nos han adelantado, incluso se han encontrado restos de millones de años de antigüedad en los que hay flores fosilizadas de diferentes tipos sobre los cuerpos, en tiempos antes del humano propiamente dicho. Por ello es que el compromiso de Las Rastreadoras de El Fuerte me parece tan preciso y puntual para nuestro tiempo, pues nos recuerda lo importante, lo que trasciende. Pues si bien en un futuro puede suceder que se dé o no con culpables, o que haya impartición de justicia y demás, lo que también se preguntarán las generaciones por venir es si los restos de las víctimas fueron despedidos, si fueron dolidos por quienes los amaron y buscaron hasta encontrarlos.

El director logra captar bien cómo Las Rastreadoras sobrellevan una realidad en que no buscan culpables, y el documental testimonia la marejada de condiciones adversas, pero también la fuerza de estas mujeres que han logrado en la unión su fuerza y apoyo para soportar las pérdidas más difíciles; si bien, por parte del Gobierno se han visto acciones, hay mucho trabajo no realizado en otros tiempos que se ha ido acumulando frente al dolor de familias que han quedado sin uno o más de sus miembros. Y ha sido ahí donde Las Rastreadoras han sacado el cobre, han mostrado lo que es el empoderarse ante las consecuencias más nefastas del tiempo que nos ha tocado vivir, en un tiempo en lo que si bien falta justicia, también faltan más personas que luchen por aquello en lo que creen, por aquello que aman.