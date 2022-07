Ozymandias, o la memoria como poesía

La ruina es de un naufragio colosal

A su lado, infinita y legendaria

Sólo queda la arena solitaria

Percy Shelley



Se van asentando los cambios del año, y ante ello llega el momento de aclarar los resquicios del caos. El sentir de ello me llegó de golpe, y con campanadas, cuando al atardecer del domingo en la misa del templo de La Lomita.

Creía que iba solo a ver los avances de los trabajos al acceso lateral de la iglesia. Pero como que se necesitaba sentir una calma espiritual en la realidad de estos días y eso recibí. Un sentir de campanadas como metrónomo del alma.

Eso desde mi mirada, y eso como pomada a la situación de acometidas argumentales de parte del presidente López Obrador hacía Carlos Alazraki; el asunto no me molestó porque sea el comunicador un santo de mi devoción, sino por la modalidad de los embates; ello y porque el año pasado esperaba algo así, más no desde la Presidencia, y si a detonarse por las nefastas acciones de Andrés Roemer.

El presidente fue muy claro en su gran respeto y amistad a la comunidad judía, más la molestia vino de que sé que en Sinaloa aún hay quienes leen poesía en yiddish. Y esto a amén de cómo se refirió nuestro presidente hacia la Iglesia y hacia los jesuitas en días recientes.



A pesar de todo creo que hay conocimientos más o menos secretos, cosas dentro de nosotros que están ahí pareciera que desde siempre.

Como si fueran un edificio, templo en ruinas en medio de la selva. Hay construcciones habitables, no habitables, ruinas, palacios deshabitados, pero perfectamente acondicionados para disponer en este instante, que no sabemos quién construyó o por qué están ahí. Y están para nosotros.

Por ejemplo, si se hace el ejercicio de recordar quién nos enseñó a atarnos las agujetas, podemos dar cuenta de ello. Pero hay miles de cosas en cada ser que no recordamos quién nos las dio, o nos las legó.



Y todo ello parte constitutiva de ese mundo que somos y al que solo puede acceder uno mismo. A veces en esas construcciones hay antiguas inscripciones de quién las levantó, a veces no. Y con la gravedad del tiempo nos alejamos de nuestro pasado y en ello podemos caer en lo que aquí daremos en llamar Oblivion, esa hermosa forma de olvido, melancólica como la composición homónima del fenomenal Astor Piazzola. Quizá todo está en esencia bien con el universo vibrante en posibilidades, aun en este escenario con obertura de recesión que ya empieza a ejecutar la orquesta de nuestro tiempo.



Estamos hechos de mundos olvidados al que a veces llega alguna persona que, con una mirada, nos puede hablar de esas tierras lejanas sin necesidad de verlas en directo, pero sintiéndolas porque sabe esa persona leer la música de todos esos pasos que hemos dado en esos cosmos que resuenan en el universo atrás de nuestros ojos.



Algo de eso me resonaba con las campanadas de La Lomita y recordaba el poema Ozymandias, donde el poeta inglés Percy Bysshe Shelley habla del eco pétreo de la memoria de un gran reino que queda como sólo una nota al pie de página en la historia de los hombres, una ruina más en la memoria del tiempo.

Creo que todos tenemos algo de eso dentro, como mundos enteros somos cada uno. Después de todo, los abismos están hechos de aire, como los suspiros y el tiempo.