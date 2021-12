Réquiem en sinaloense

El jueves y viernes pasados se representó en Culiacán el Réquiem de Mozart. La entrada era libre y sin necesidad de boleto y fui a ambas. Llegué con una hora de antelación a ambas presentaciones porque sabía que habría menor disponibilidad de espacios por previsiones de salud y tomé una buena decisión, porque si se hizo fila, sobretodo en la presentación del viernes.

Siento que no apreciamos lo suficiente lo mucho muy bueno que hay en Sinaloa. Hay más que excelente comida y un mar que nunca está a más de una pedrada. Ni se diga de otras bellezas. Pero es de admirar la belleza que puede construirse, la que se crea desde el arte. Por ello me parece formidable que en Sinaloa podamos disfrutar de producciones de esta calidad, mismas en las que interviene mucho talento local o que aquí se está desarrollando.

Como no sabía que habría en Sinaloa un Réquiem este 2021, fui a una presentación en Ciudad de México y puedo asegurar que las dos que hubo acá fueron mejores y más logradas, aunque no fueran en un teatro en Polanco.

En la presentación del jueves fue encantador como los músicos estaban preparándose para el concierto. Hay como cierta electricidad en el aire cuando se va a hacer música de algo tan especial como este Réquiem. Quienes llegamos muy temprano pudimos escuchar fragmentos de versiones de instrumentos que interpretaban solos, tanto cellos como otros. Me pareció especialmente dulce y honesta la manera en la que una fagotista (intérprete del fagot) tocaba con la pulcritud apasionada que uno hace las cosas que ama. Ojalá tenga un solo en la orquesta pronto.

Que se presente el Réquiem siempre es un regalo. Pero esta vez se dio lo que para mí es una revelación y eso fue que la soprano Zyanya Cruz Domínguez sorprendió. Al darle continuidad en redes sociales a las dos presentaciones del Réquiem que hubo la semana pasada en Culiacán me dio gustó que fuimos muchos los encantados con esta soprano, integrante del Taller de Ópera de Sinaloa (TAOS), miembro como resultado de la Convocatoria 2021 del TAOS para cantantes con experiencia. Es de reconocerse que a pesar de la contingencia que todavía tenemos, no se dejase de realizar esta convocatoria que permite a cantantes jóvenes mejorar su nivel y participar en eventos de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla), así como apoyo en la preparación para concursos. Y es de reconocerse que a Sinaloa vengan cantantes de otras regiones del país a mejorar su formación, es una de esas cosas que no se ve mucho pero que dan fuerza a lo que como sociedad podemos construir.

Sería formidable escuchar a Zyanya Cruz Domínguez en otra obra de ese genio llamado Mozart, también de las últimas, la ópera La Flauta Mágica (en alemán: Die Zauberflöte KV 620), estrenada en Viena apenas un par de meses antes de morir, en 1791 y bajo su propia dirección. Dicha obra ya se ha presentado en Culiacán algunas veces en lustros recientes y recuerdo especialmente una representación, por allá de 2006, muy bien lograda, sin escenografías rebuscadas. De hecho, los espacios vacíos y oscuros en el escenario le daban a la obra más cuerpo por su temática de lucha entre opuestos, como luz y oscuridad, y el bien y el mal. Aquella ocasión, (era un domingo), el barítono Marco Antonio Rodríguez obsequió con un lúcido y brillante papel de Papageno. Sería genial ver la obra de nuevo, y otra vez en el Teatro Pablo de Villavicencio, para así con ello observar el desarrollo artístico de estos intérpretes. En La Flauta Mágica, con el papel que sea, de acuerdo a su voz y experiencia, Zyanya Cruz seguramente lo haría increíblemente. Ella fue una de las solistas en la segunda presentación de esta joya de Mozart y fue ahí que dio muestras de no solo poseer y dirigirse con una voz muy buena en camino a volverse excelente, sino de también tener manejo del espacio. La soprano lograba transmitir también con sus gestos y ademanes. Y ese es uno de mis argumentos para aseverar y asegurar que sería una gran decisión que estuviera en una ópera como Die Zauberflöte. Y seguramente en cualquier otra obra.Las dos presentaciones de esta magna obra fueron muy buenas. Al escuchar las grabaciones dudo entre cual es mejor y me gana el gusto por sobre la objetividad. Creo que la primera, realizada en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente (UaDO) fue más lograda, pero sigue siendo la de hace tres años, de 2018, la que me ha gustado más, de las dirigidas por Salmón del Real.

En esta ocasión, por la necesidad del uso de cubrebocas, estaba indeciso sobre si eso afectaría el sonido del coro. Pero cuando en la primera presentación, la del jueves 2 de diciembre, el coro llegó a la parte del ‘Sanctus’, todas las dudas al respecto fueron disipadas. Y en el teatro había luz más que clara. El director Miguel Salmón del Real tenía muchísima razón cuando, recordando la presentación del Réquiem en la misma Torre Académica de la UAS, en 2018, mencionaba como entonces había público hasta en las escaleras. Nuevos tiempos han llegado pero la música sigue sonando en Sinaloa, y eso es lo importante.