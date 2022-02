Senderismo de ideas por Imala

audima

Enero se acabó. Y este fin de semana busqué hacer algo un poco diferente y que para variar me sacara de la casa, así que junto con amigos queridos me fui a hacer senderismo a las inmediaciones de Imala.

Hace cerca de un año que no iba a ese espacio de La Cofradía de Imala que la gente ha dado en llamar Narnia. Cuando se puso de moda el estar yendo a la zona dejé de ir de inmediato. Además que ya no se armaba la ida con los ciclistas con los que solía ir. Me dio gusto que el municipio ya les llevó la luz, que tanta falta hacía. Hacía un mar de tiempo que no iba, pero me hacía falta esa salida. Después de todo la temporada está genial para ir a hacer senderismo a la zona. Incluso hay quienes acampan.

Allá hay todo un espacio lleno de posibilidades que tristemente no he visto que se sinteticen en un sistema. Me explico con un ejemplo algo extenso: Desde hace más de diez años he visto y visitado mucho la zona a partir de los trabajos de un grupo de investigación para proyectos de desarrollo económico local en los que participé cuando hacía la maestría en mi amada UAS. Y al menos en el espacio fuera del centro de Imala, mucho sigue igual. Algo ha fallado y el éxito sigue durmiendo. Los ingredientes del espacio son excelentes, pero como que la receta no ha sido la correcta. Creo que lo que ha hecho falta es cierta sinergia, entendida esta palabra como el incremento de la acción de diversas partes que trabajan conjuntamente. Pero para que eso se dé, debe haber también un emprendedurismo local con disposición a llevar a cabo planes colectivos en los que hayan tenido voz y voto. No he encontrado, por ejemplo, grupos de ciclistas a los que negocios de Imala les hayan preguntado sobre algo que les gustaría que se mejorase en cuanto a un café o restaurante. Y ciclistas hay muchos en la ruta desde Culiacán hasta Sanalona, todos los días.

En lo personal amaría un café medio al aire libre, a pesar de las polvaredas por las tarde noches iría nada más para sentirme un poco como en Coatepec.

Eso sí, al menos de por allá de 2013 los terrenos han subido bastantito. Ya se va haciendo más normal vivir por Imala y bajar a diario hasta Culiacán a hacer la vida. Sustenta accesoriamente ese argumento la cantidad de proyectos residenciales que hay en el camino entre el fraccionamiento Los Ángeles y el camino de ida a Imala. He visitado alguno de los que están en construcción y no se ven nada mal, pero no viviría en ellos. Muy residenciales y planeados para un gusto tan tendiente a lo centromexicano como el mío.

Ya al estar por las aguas de ese zafiro que es la presa Sanalona, unos amigos que habían ido aparte prepararon un cochi de cien kilos para un almuerzo espectacular, “bien a toda madre”, junto con pescadores y otras gentes, todo eso según me dijeron, pues como no pasé “el pitazo” de que iba a andar por allá no fui invitado.

En la zona de Sanalona tengo constancia de que hay al menos una cooperativa. En ella los pescadores al final de su jornada entregan su pesca del día ya fileteada, “o uno que otro pescado entero si así se los piden” y la dan para que se la lleven a una congeladora. De buscarse y darse la oportunidad podría darse un sistema en el que parte de la pesca fresca se distribuyese hasta hogares de Culiacán de manera directa y virtualmente sin intermediarios. O quizá ya lo hay. Donde sí he visto eso con pescado y otros productos es en algunos lugares del centro y sur de California; allá he visto muy utilizado ese sistema con el producto de granjas. Ideas puede haber muchas, hay que ver cuáles son factibles. Eso tanto para beneficio de los pescadores, las comunidades alrededor de la presa y de quienes gustamos de los productos y servicios que el espacio ofrece.

De vuelta a Imala y en la larga espera por los alimentos en un restaurancito que no había visitado, compartí con mis compañeros de paseo estas y otras impresiones. Muchas manecillas después nos llegó la comida: justo lo que se podría comer en muchos otros lugares de Culiacán, con casi todos los productos llevados desde la mencionada ciudad y los platillos casi casi seguro que los mismos a los de otros lugares del bello Imala mismo. No es que eso esté mal, es lo tradicional, pero tampoco afectaría un algo de variedad. Como tampoco estaría mal que si se frieran en el momento los totopos de los chilaquiles, que es como debe ser en la versión perfecta del platillo.

Al repasar el paseo recuerdo que desde niño sueño con ir en lancha a ver la iglesia que la presa ahogó en sus aguas hace décadas. Me han dicho que hace falta un buen desazolve en varias partes de la presa; caminando por los bordes del agua platiqué con unos muchachos que traían una lobina preciosa de unos cuarenta centímetros y me imaginé como nueve maneras de cocinarla. Ya será luego, en las sinergias y sistemas de nuevos tiempos.