Sinaloa sin toros

audima

Hace un par de semanas el Congreso del Estado de Sinaloa trató un tema que me pareció algo fuera de lugar: puso sobre la palestra el tema taurino para el estado de Sinaloa. Legisladores de la nueva legislatura dieron un rechazó al veto que el exgobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, había realizado sobre los espectáculos de tauromaquia el año pasado. Es decir, que ahora la fiesta taurina no se puede realizar en nuestro estado, donde dicho sea de paso, no se da mucho la fiesta brava. Y fue justo por esto último que el tema me estaba pareciendo un poco fuera del ámbito local. Diría que a primera vista la situación me parecía un poco arcaica, por así decirlo, ya que como mencionaba antes, en Sinaloa no somos tan conocidos por los espectáculos taurinos. Aquí somos de beisbol, tuvimos a la magnífica Mano de Dios como entrenador del equipo de futbol estatal y hasta basquet hay. Deportes pues, y espectáculos de pantallas, con “lucesotas” y sonido, donde no hace falta concentrarse tremendamente para no perder detalle de un espectáculo que pone en escena la vida y la muerte reales, y en que los actuantes ante el público representan papeles que son ellos mismos.

Si bien sí hay algunas plazas al sur del estado, ni por asomo se parece aquí la fiesta brava a la viveza que tiene en estados cercanos, como Zacatecas. Sin embargo, al analizar con más detenimiento el contexto di con el hecho de que el veto que había realizado nuestro exgobernador, y hoy embajador de nuestro país, había cancelado la oportunidad de que se persiguieran a quienes cometieron delitos contra animales en el lapso que va desde su veto hasta el reciente rechazo del mismo que acaban de realizar los diputados de la actual legislatura. Y el que eso se remedie tiene algo de aplaudirse.

La documentación de los diputados señala que se prohiben en el estado de Sinaloa las corridas de toros por considerarse que el practicarlas afecta el derecho de la sociedad en general, que está interesada en el cuidado y respeto a los animales como parte del derecho fundamental a un medio ambiente sano.

Sobre eso, el filósofo francés Francis Wolff, quien además de ser un especialista en Aristóteles se ha dado a la tarea de llevar la fiesta brava al ámbito de la filosofía, considera que en los tiempos actuales hay una fuerte y flagrante hipocresía en la relación entre los humanos y los animales, pues señala que si bien por una parte a los animales se les trata como “la nueva clase explotada que hay que proteger, como una especie de nuevo proletariado”, por el otro lado se les aplican prácticas denigrantes y maltrato en mataderos, donde se muere con mucha menos dignidad que por ejemplo, en una plaza, donde el animal hasta puede ser indultado. El pensador francés ve al prohibicionismo de las corridas de toros como una moda, parte de lo políticamente correcto, que busca adelantar la muerte de un espectáculo que no cuadra con esta época nuestra en la que la enfermedad y la muerte se buscan sacar de la vida diaria, como si fueran algo vergonzoso y no parte de la vida. Coincido con él en que a la fiesta de los toros no le quedan ni veinte años…

Por mi parte nunca esperé ver toros en Sinaloa por razones que algún otro día compartiré. Quienes quieran ver espectáculos taurinos bien podrán hacerlo, pero en otros estados, más del centro del país. Parecido a España, donde varias regiones han prohibido la fiesta brava, más por razones políticas que por otra cosa.

Después de todo, el tema del agricultor contra el ganadero en la lucha por la tierra es tan antiguo que en la Biblia se le registra con la narración de Caín y Abel: el labrador de la tierra contra el pastor que necesita de campos para su ganado. Y si bien aquí en Sinaloa hay de ambos, regionalmente ganamos por lo sembrado.