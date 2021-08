Un adiós a un ‘alquimista’ del arte

Por razones que tristemente creo que millones de personas compartimos, las últimas semanas se me ha hecho casi rutina que desde primera hora de la mañana me entero de la pérdida de amigos o conocidos. Y la noche del domingo pasado no fue diferente. En esta ocasión fue la partida de un artista de gran calado: Álvaro Blancarte.

Pintor, escultor y muralista, además de maestro, Álvaro Blancarte nació en Culiacán, Sinaloa un 27 de marzo de 1934, y falleció de un paro cardiaco la tarde del domingo en su casa de Tecate, Baja California. Fue alumno de maestros como los pintores Erasto Cortes Juárez y Arturo Moyers. Vivió y trabajó en la Ciudad de México antes de llegar al estado fronterizo en 1986, y ahí fue maestro de muchas generaciones de estudiantes de las que hoy hay grandes artistas. Ya en 1971, el maestro Blancarte había fundado la Escuela de Artes y Oficios de la UAS, hoy Academia de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tras décadas de trabajo, exponiendo igual en México o al otro lado de la frontera, con obra mural hasta en Palestina, el Gobierno del Estado de Sinaloa le otorgó en 2007 el Premio Sinaloa de las Artes, máximo reconocimiento que entrega a sus creadores.

Por mi parte, tuve la fortuna de conocer, si bien poco, al maestro tras una exposición suya en el todavía Difocur, en el centro de Culiacán, en 2008. Fue la primera de unas cuantas pláticas a lo largo de los años, a lo largo de sus visitas a su natal estado. Valoro, entre el trato que tuve con él, que en una plática por un aniversario de la escuela de Artes que él fundó, nos compartió a la concurrencia su deseo de hacer obra escultórica en concreto en los patios de la UAS, así como lo había hecho en sedes de la Universidad Autónoma de Baja California. El proceso él lo hacía ver sencillo: se trataba de hacer un molde de concreto de varios metros por cada lado, esperar unas horas a que se solidificara y tras ello tallar el bloque para darle las más diversas formas. De verdad que el maestro transmitía algo especial al hablar de ese proyecto y el materializarlo en unos patios que nunca vieron sus esculturas y ya no podrán atesorarlas. Al menos en Sinaloa tuvo varias exhibiciones de su obra y hasta donó piezas a diversas instituciones, como al Museo de Arte de Sinaloa.

Quienes lo conocieron como amigos han compartido por diversos medios que Álvaro Blancarte fue un artista capaz de trabajar con cualquier material, un creador que llegó a la plenitud de su obra, que era un ser humano que entendía la vida, sus caminos y el fin último de la misma. Por mi parte, creo que la obra del maestro Blancarte, y no solo su pintura, nos pone frente a frente a los sentires puros de la existencia, frente a sensaciones, las más de las veces algo oxidadas por la vida diaria y por la confrontación natural del humano frente a sus luchas contra el mundo. Se puede apreciar cómo, al igual que José María Velasco con el paisaje mexicano en tiempos del Porfiriato, y con Edgardo Coghlan con los ecosistemas de Sinaloa, el maestro era un hombre que escuchaba a la vida, un creador que siempre pintó con los colores de la tierra que lo vio nacer, pero también con los del estado que eligió para vivir.

Hablé sobre la partida del creador plástico con el fotógrafo y periodista Alejandro Cortez, su amigo por más de cuatro décadas, quien lo recuerda como un animal para trabajar, un ente creativo de 24 horas, desarrollador de técnicas matéricas y poseedor de una gran imaginería. Alejandro Cortez abunda que recuerda con aprecio muchas anécdotas, pero sobretodo recordará a Blancarte por su inmensa capacidad para crear y para el cultivar la amistad. “Fue un chamán de la cultura, chamán de la pintura, un chamán de la imaginación”, expresó, además de recalcar su fuerte compromiso con la enseñanza y con los vínculos culturales con el sur de Estados Unidos.

Mucho se ha resentido la partida de un creador que aún tenía mucho qué dar. Con la pérdida de un artista se pierde un idioma, todo un universo del decir las cosas. Si bien cada ser humano tiene en sí un mundo, son los artistas quienes más logran comunicarlo a los demás, pues a lo largo de cada día pueden imaginarse miles de facetas de otras vidas, millares de imágenes y sentires en los que queda una parte de su ser, de la misma manera en que queda algo de nosotros en cada cosa que hacemos.

Del maestro Álvaro Blancarte, creo, quedarán las amistades fuertemente forjadas, sus alumnos y una enorme obra que bien merece una nueva mirada, otra contemplación en la que con suerte reflexionemos sobre nosotros mismos.