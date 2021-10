Unas danzas de la realidad

Hace unas semanas recibí, en el contexto de un cumpleaños tardío, el prístino obsequio de un tarot.

La baraja, que es la Rider-Waite, ha sido un regalo de mi querida hermana, y al venir dicho presente de alguien que a uno tanto lo estima y conoce, la acción resuena diferente, con más música y ecos.

Desde entonces, he estado estudiando y barajeando poco, pero casi a diario desde recibir el regalo; se me dijo que el mazo de tarot sólo funciona si es un obsequio, y parece que le voy entendiendo. La verdad es que hasta hace unos dos años todo eso del tarot y los signos del Zodíaco más que no haberme interesado se me habían hecho unas totales tomadas de pelo. Pero la vida siempre pone luces en las sombras, o al revés, como si se tratara de un retrato de Rembrandt, y algo de todo eso me ha empezado a ‘cuadrar’. Además de que lo más cerca que había estado del conocimiento de los arcanos hasta recibir esta baraja se limitaba a dos momentos: el primero de ellos, unos comentarios de ese ser magnífico que es Alejandro Jodorowsky, a quien admiro ante todo por su maestría como cineasta, tema del cual versó la conversación. Y el segundo, algo después de esa micro-plática que me dio la ‘danza de la realidad’, fue en unos días perfectos de diciembre de 2017, en que el Sol Pelirrojo de mi vida se interesó por el Tarot de Marsella, y algo de ello aprendí gracias a esa manera de comprender que a veces se activa, subproducto de escuchar a ese ser que es para nosotros más que todos los seres que viven sobre la faz de la Tierra, cuando habla de algo que le apasiona, y que empieza a conocer con el encantamiento de los primeros momentos. Así planteado, es sencillo ver que el Tarot de Marsella me parece más bello que mi baraja Rider-Waite, pues con el de Marsella sí puedo correlacionar los colores de las cartas con las mil tonalidades de aquel ser por el cual siempre va a resonar en mí lo mejor de la música humana.

Un gran amigo y tocayo de Ciudad de México me decía hace poco, en el contexto de hablar sobre las relaciones de pareja y cómo éstas nos consumen al tiempo que nos construyen, cohesionan o completan, cómo todos nos merecemos a alguien que nos mire como se miran las cosas importantes, y empiezo a mirar que en la danza de los arcanos algo hay de eso, pero hacia nosotros mismos, hacia un entendernos de nuevas formas; de la misma manera que un objeto cualquiera puede ser analizado desde varias perspectivas y ciencias, el ser humano puede serlo de maneras infinitamente más complejas: cada persona que vive y siente es el escalón más acabado y constituido de todos los seres que nos han precedido y gota a gota constituido la sangre que hoy somos, que camina y que lee, las personas que nos han antecedido siempre están ahí en nosotros, dice Alejandro Baricco, casi al inicio de su bellísima novela Esta Historia.

Es así que, cuadrando todas estas luces, (no en un magistral retrato del genial pintor neerlandés sino en algo más como su único paisaje marino -hoy perdido tras un robo, La tormenta en el mar de Galilea,)

que hace días le leí el tarot por primera vez a un completo desconocido. Como si en una coreografía libre se tratase, estuve tranquilamente regalándome una tarde de café en un lugarcito del centro de Culiacán, por primera vez en semanas, cuando un migrante llegó al lugar. Se quedó en la banqueta, sentado en un balde que ya traía consigo, me dijo que esperaría si alguien que saliera del lugar le compartía algo de comer, aunque ya traía él algo para el momento. Y a diferencia de lo que muchas veces he visto en Ciudad de México, en los tres cuartos de hora que ahí estuvo nadie le compartió nada más allá de las buenas tardes. Pero ahí estaba yo tirando las cartas y se dio la danza de la realidad de leérselas con la lectura de la Cruz Celta. Fue interesante, y también de impresión, esa lectura. Caía la tarde atrapada en los edificios circundantes, algunos de ellos en construcción y seguramente ilegales por no tener permisos apropiados. Empezaba a llegar el otoño y sentí la energía que para mover las cartas se necesita. Me sigue resonando la lectura esa y espero al migrante de algo le sirviera, que alguna claridad -en su caso de previsión, obtuviera, más allá de la impresión que también en el llegó.

Cada vez es más visible la cantidad de migrantes en Culiacán y no parece haber suficiente apoyo hacia ellos. Siéntese usted lector un rato en el Paseo del Ángel alguna tarde-noche e impresiónese con la cantidad de centroamericanos que le abordarán. Algunos hasta traen su bandera. Me molesta que no se les cumpla esa poesía que es el Artículo Primero de nuestra Carta Magna, que en tinta dice que toda persona que llega al país debe gozar todos los derechos emanados de la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, garantizando siempre la protección más amplia y sin discriminación. Tristemente, eso no se cumple ni para mexicanos, como hace poco atestigüé, una vez más, en el autobús en que regresaba a Sinaloa desde Ciudad de México. Venían ahí varias personas de Puebla, de la potente Sierra Norte, y la verdad poco faltó para que personal de Migración casi casi los mordiera. Es una grosería cómo se trata a los migrantes, vengan estos de Centroamérica, Haití o viajen en su mismo país rumbo a Tijuana porque en sus localidades no hay trabajo y si mucha necesidad, según me contó uno de esos compañeros de viaje que iba contiguo a mi asiento. Todavía nos falta mucho en esos respectos en México y a decir de mis amigos extranjeros residentes aquí desde hace años, más que nada, mucho de lo bueno los mexicanos hace rato lo estamos perdiendo.

Quizá los mexicanos no tengamos una “constitución para ángeles”, como en El amor en los tiempos del cólera se dice que sentenció alguna vez el gran Víctor Hugo sobre los colombianos, pero desde que mi primer lectura de esa novela me llevó a leer la Carta Magna mexicana, encontré en esta última partes que son poesía, y que espero por los que más lo necesitan, se dé la transformación que materialice esas garantías.