Alfaro marca la pauta al rechazar el “coordinador de AMLO

El primero. El gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, pintó su raya. Ganador de la elección del 1 de julio abanderado por Movimiento Ciudadano, Alfaro ya hizo público su rechazo al “coordinador” que pretende nombrar el también electo para la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Alfaro fue claro y a la vez contundente. No se requiere de intermediarios en Jalisco para tener comunicación con el próximo Presidente. Lo que se tenga que tratar con la Presidencia lo hará en forma directa. Alfaro demandó respeto para Jalisco. Respeto que tendrá hacia el próximo Presidente. El asunto de nombrar un “coordinador” en cada estado del país, como representante del Presidente, no es nada nuevo. Pero ya se había superado. Fue el presidente Porfirio Díaz quien los tenía. A su caída, esa figura desapareció. Hoy, López Obrador busca reeditar aquella figura. La posición de Enrique Alfaro, que no necesitó de ninguna alianza ni con el PAN, ni con Morena, y mucho menos con el PRI, para ganar la gubernatura de Jalisco, pone la muestra al resto de los gobernadores emanados de diferentes partidos políticos para hacer respetar la autonomía de sus entidades. ¿Otro gobernador se atreverá a dar ese paso? Habrá que seguir de cerca este tema pues hasta donde se sabe, el próximo presidente no es muy tolerante cuando alguien no acata sus órdenes. Él gusta de decidir y que nadie le discuta sus decisiones. Ahí está el caso del extitular de Gobernación Manuel Bartlett, más recordado por el fraude presidencial de 1988, cuando sirvió a Salinas de Gortari y evitó que a Cuauhtémoc Cárdenas le reconocieran su triunfo.

Pros y contras. Ayer entraron en vigor los cobros para disfrutar el paseo del Faro Mazatlán y su vistoso puente de cristal que sirve de mirador. La opinión de quienes acudieron ayer al Faro y se les pidió que pagaran su “cuota” está dividida. Hay quienes se mostraron de acuerdo al argumentar que es dinero servirá para mantener en buen estado el mirador y el camino que conduce hasta lo alto del Faro. Pero hubo opiniones en contra. Estos argumentaron que son obras que se hicieron con nuestros impuestos y que el gobierno debe de tener el presupuesto necesario para darle mantenimiento a las áreas de atracción turística como es el Faro. Ambas posiciones deben de considerarse. Porque en ambos casos se opinó que lo que se recaude debe ser transparente y que se eviten actos de corrupción. Alguien tiene que aclarar por qué y para qué se está cobrando esa “cuota” para que locales y visitantes disfruten del Faro y su mirador. Alguien tiene que valorar que en la cima hay desde hace muchos años personas que ofrecían agua y de eso se han mantenido económicamente. Hay, sin duda, mucho qué explicar.

Dime con quién andas... Habrá que esperar los nombres de quienes integrarán el próximo gabinete municipal para saber con certidumbre a qué vienen. Si será cierto lo que nos vendieron a todos de que vendrán a combatir la corrupción, la impunidad y que cumplirán al pie de la letra los tres enunciados de AMLO: No mentir, No robar y No traicionar al pueblo. Desde los nombres se sabrá. Hay ya algunos que rodean al próximo alcalde que llaman la atención y que no son tan “puros” como pretenden presentarlos. Pero es necesario esperar a que Luis Guillermo Benítez designe su gabinete. Y sacar entonces conclusiones.