Alfaro se va con pensión de 42 mil pesos

Alfaro gaxiola se anota un triunfo ante el cabildo. En ausencia del presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres, el cabildo avaló ayer el paso de una pensión al exsecretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola. El ahora exfuncionario gozará de un pago mensual de 42 mil pesos. Eso, con todo y que el mismo alcalde lo acusó de una serie de irregularidades entre las que se presume: el supuesto desacato a las órdenes de los juzgados, nepotismo y venta de cargos al interior de la Secretaría. Durante la sesión de regidores se advirtió que el retiro de Alfaro Gaxiola no lo exime de la investigación iniciada por el Órgano Interno de Control. Alfaro Gaxiola renunció el pasado 25 de mayo, después de un periodo de ríspida relación con la presidencia municipal. La relación entre ambos servidores se rompió de forma completa después del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, cuando Benítez Torres admitió el saldo rojo del operativo preventivo debido al homicidio de un motociclista en el paseo costero, la muerte de otro biker en la zona hotelera y la desaparición de tres visitantes de Nuevo León.

La quinta ola sorprendió tan relajados a los sinaloenses, que ni los mismos nosocomios tienen las pruebas suficientes para hacer frente a la emergencia. Para ejemplo, está ahí el caso del hospital regional de Escuinapa, donde no hay pruebas para la detección de la enfermedad. Los pacientes que acuden con los síntomas de covid-19 deben de recurrir a los consultorios o los laboratorios particulares para hacerse la prueba. Si así operan después de dos años y medio de pandemia, ¿se imagina cómo estarán de preparados para enfrentar a la viruela símica, que ya está en Jalisco? Las autoridades de salud en el sur de Sinaloa, a cargo del secretario de Salud Pública, Cuitláhuac González Galindo, siguen confiadas, de forma muy peligrosa.

¿Y dónde está el alcalde? Es lo que se preguntan muchos mazatlecos. El polémico “Químico” Benítez había anunciado que estaría ayer de regreso en Mazatlán, después de haber viajado hasta Mérida para participar como ponente en el Smart City Expo Latam Congress. Pero no fue así. Al menos no apareció para atender la agenda pública. Lo que sí se vio de manera muy profusa en las redes sociales es un video en el que se le ve departiendo en una hacienda de El Huajote, Concordia, junto al director del Instituto de Cultura y Arte, José Ángel Tostado, mientras escuchan un grupo de música regional. Al munícipe le esperan temas muy importantes para la vida pública de Mazatlán, como el esclarecimiento del acuerdo con la empresa Nafta, la cual estaría pidiendo “reciprocidad” por desistir de una demanda por 111 millones de pesos. A los representantes del consorcio dueño de Nafta le han molestado las declaraciones de un funcionario (no aclara la identidad en una carta enviada a Presidencia) que de forma maliciosa ha expuesto públicamente al Grupo con afirmaciones falsas y tendenciosas. Habrá que ver quién es ese funcionario y cómo actuará el alcalde en consecuencia.