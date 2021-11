La militarización hace referencia al uso de armamento, estrategias y personal que son de uso exclusivo del Ejército. En México, esta es una estrategia cada vez más recurrente.

Y más allá de analizar los pros y contras de esto o de la contradicción que implica esta medida con las propuestas y dichos de campaña del actual Gobierno, me parece que es importante señalar tres situaciones que la participación activa del ejército en asuntos gubernamentales está encubriendo:

1. La labor inicial a la que fue convocado el Ejército desde el sexenio de Felipe Calderón fue a realizar tareas de seguridad que eran competencias de los Policías municipales y estatales. Estos, al ser incapaces de realizarlas por falta de profesionalización y elementos, tuvieron que ser suplantados por el Ejército. La precarización e incompetencia de las policías locales es cada vez mayor, muestra de ello es que hoy haya más militares que nunca en las calles haciendo tareas de seguridad pública. Además de que esta estrategia no ha funcionado (los delitos no disminuyen) tampoco existe una estrategia para fortalecer a las policías locales. Por el contrario, se les ha recortado cada vez más su presupuesto y el actual Gobierno ha desaparecido mecanismos de financiamiento, como el Fortaseg.

2. Que el Gobierno federal se apoye del Ejército para realizar tareas estratégicas demuestra que el principio de 90 por ciento honestidad y 10 por ciento de capacidad no ha funcionado. Existe una incompetencia crónica en las dependencias del Gobierno que, aclaro, no es propia de esta Administración, es un problema transexenal. Imaginemos una empresa que renueva a su personal cada 6 o 3 años y pone al frente siempre que renueva a personas sin experiencia y sin conocimientos específicos. Hace falta con urgencia construir un servicio profesional de carrera en el Gobierno federal. ¿Por qué creen que el Ejército puede ser eficiente y sí se confía en que pueda llegar a realizar las tareas? Porque justo ahí sí hay un servicio profesional de carrera.

3.- El secretario de la Defensa Nacional hizo un llamado a los mexicanos a apoyar y unirse al Gobierno de la Cuarta Transformación. Es curioso que el presidente se exponga de esta forma y permita la violación a la ley (un militar no puede ser proselitismo) para convocar apoyo a su movimiento. Esto resulta innecesario cuando Morena ha publicitado de manera recurrente la popularidad y aceptación del presidente. Saltan las dudas: ¿será que el respaldo no es tanto? ¿Que la popularidad no es igual a la aceptación? Es extraño.

Parafraseando a Martí: estamos en un baile muy extraño.