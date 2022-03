audima

Pienso en los deportistas rusos que tienen toda su vida preparándose para poder competir y representar a su país. Hoy no podrán hacerlo porque sus políticos decidieron ir a la guerra y hoy están vetado de todas las competiciones internacionales. Sus sueños se esfumaron.

Pienso en la señora que hace el aseo en mi oficina. Hace tres días se desmayó porque tiene semanas comiendo solo verduras, específicamente nopales. El dinero que utilizaba para comprar pollo y pescado lo destinó a comprar unas inyecciones que el Seguro Social no tenía y las tuvo que comprar. Su dieta y su salud se alteraron por el quehacer de una institución pública.

Pienso en los padres y en las madres que hoy ya no tienen donde dejar a sus hijos porque decidieron desaparecer las escuelas de tiempo completo. Incluso en esos niños que quizá ahí hacían la única o la mejor comida de su día, o que la escuela representaba su hogar seguro y que permanecer ahí les ponía a salvo de la brutal violencia de sus hogares.

Pienso en los jóvenes que se prepararon para ingresar a una universidad en el extranjero, y que a pesar de haber aprobado todos los filtros, no podrán acceder porque desaparecieron las becas. Más sueños esfumados.

Cientos y cientos de destinos y vidas torcidos. Vidas alteradas e incluso destruidas por decisiones de nuestros políticos. Tenía razón Popper cuando dijo que las instituciones debían diseñarse para que los políticos hicieran el menor daño posible.

A pesar de la evidencia que recopilamos día con día de que los políticos son unos torcedores de destinos, nosotros seguimos creyendo que elegir a nuestros gobernantes es algo sin importancia. O creemos que para gobernar no se ocupan capacidades, ni talento, ni trayectoria; que cualquiera puede hacerlo y que solo falta honestidad.

Mientras sigamos ignorando y ninguneando el acto de elegir a nuestros políticos, se seguirán torciendo destinos. Quizá lo entendamos hasta que tuercen el nuestro. Y cuando lo hagan, entenderemos que Bertolt Brecht tenía razón cuando dijo:

“El peor analfabeto

es el analfabeto político

(…)No sabe que el costo de la vida,

el precio del pan, del pescado, de la harina,

del alquiler, de los zapatos o las medicinas

dependen de las decisiones políticas.

No sabe, el imbécil, que,

de su ignorancia política

nace la prostituta,

el menor abandonado”.