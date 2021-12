Chente y el reguetón

audima

No era fan de Chente. A lo mucho, la canción Me voy a quitar de en medio me consoló en medio de una pérdida amorosa. No era fan, sencillamente, porque mis gustos musicales son otros, pero esto no implica que no comprenda o dimensione la magnitud del ícono que era y lo que representaba para la generación de mis abuelos y de mis padres. Lo escuché por primera vez. El rey, Mujeres tan divinas (...) nunca faltaron —ni seguirán faltando— en nuestras reuniones. De ahí que sea comprensible los cientos de homenajes que se le rindieron y las lamentaciones por su muerte.

Sin embargo, esta no fue la respuesta generalizada. Mi generación llegó a manifestar alegría por su muerte y desprecio hacia su legado y su obra. Entre los comentarios más cruentos que leí se me quedó grabado este: “Te recordaré como lo que fuiste: un prro agreso, misógino, machista, porque para tus víctimas no es justo que te recuerden hoy con amor y que bueno que te fuiste”(sic).

Esta reacción es un reflejo de las ideas y creencias que más o menos se han generalizado en mi generación. Por tanto, nada que no se ajuste a esos cánones no merece ser nombrado más que para señalarle desprecio. Sin embargo, sobre esto hay dos cosas que quiero señalar:

1. Está claro que nuestra identidad y rasgos culturales que nos han acompañado en los últimos 50 años ya no representan nada para nuestra generación. Si nuestros padres heredaron gustos, creencias y representaciones de nuestros abuelos, mi generación no ha internalizado esos símbolos ni esas creencias. Por el contrario, las reprueba. Esto es muestra de una fractura y/o una renovación cultural. De ahí que nuestra clase política esté tan perdida y fracase tanto en intentar conectar con los jóvenes.

2. Esa renovación cultural no apunta a ser necesariamente positiva o mejor. Nuestros ídolos o nuestras representaciones sencillamente no son mejores o, dicho de otra forma, adolecen de lo mismo que criticamos. Odiamos a Chente por misógino y machista, pero vociferamos generacionalmente letras: “se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo meto en cuatro y en toditas las poses” o “te la meto y te la saco como lo hace tatti, te montaste en la jepetta y no tenías panti”, pero de esto decimos que el reguetón es liberación y un ejercicio de nuestra libertad. Si hablamos de otros ámbitos, el saldo tampoco es favorable. Nuestro ídolo futbolístico Messi fue llevado a juicio por evasión fiscal. Nuestros influencers son encarcelados por pornografía infantil y se venden de manera a partidos políticos para hacerles publicidad ilegal a cambio de $10,000.00. Para ellos no hay repudio ni deseos de muerte. Todo indica que en esta renovación cultural hemos incorporado el rasgo de disculpar o justificar las conductas o creencias de quienes sí nos gustan. No hay posibilidad de ver el error en lo que sí nos gusta. Y aquello que no nos guste merece ser odiado y odiada u odiade.

Que en paz descanse Chente y la congruencia.