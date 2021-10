De J Balvin y Residente

En los últimos, días J Balvin y Residente protagonizaron una polémica que se viralizó. Si usted, lector, no los identifica, ellos son dos cantantes, uno de reguetón y el otro de rap que son muy escuchados por nuestra generación (tengo 26 años), el primero más que el segundo.

La polémica la resumo: J Balvin, al no ser nominado a los Grammys, lanzó un video invitando a sabotear los premios. Argumentando que el reguetón era discriminado y que, a pesar de necesitarlo para el raiting, no era considerado para las distinciones. Residente, molesto, le respondió que si quería ser nominado debía de dejar de hacer música mala (la comparó con un hot dog porque a todo mundo le gusta, pero no es nutritiva). Después de unas horas, Residente eliminó su video. Inicialmente no se supo por qué, hasta que Residente publicó un segundo video afirmando que eliminó el video porque J Balvin se lo pidió, pero, en cambio, este siguió con la polémica y hasta aprovechó para sacar una línea de ropa con carritos de hot dog (alusivo al comentario de Residente). Lo acusó de tramposo, oportunista y falso. El linchamiento mediático para Residente no se hizo esperar.

Retomo esto porque creo es una muestra muy clara de lo que mi generación está protagonizando y normalizando. Representado, curiosamente, por exponentes de los gustos y preferencias de mi generación. Cuando algo no nos gusta, cuando algo no se ajusta a lo que deseamos, creemos y esperamos, inmediatamente exigimos, que se clausure, se elimine o se suspenda. Argumentando discriminación, clasismo e intolerancia. O machismo y misoginia, según sea el caso.

Lo paradójico de esta situación es que J Balvin es exponente de un género que se supone nace por una demanda de libertad y tolerancia. Pero su posicionamiento es un atentado contra estos valores. Lo mismo sucede con quienes invitan a cancelar y censurar. Por lo general, son miembros de movimientos que nacieron buscando la libertad, la igualdad y el respeto de lo que ellos creen y representan.

También es ilustrativo como J Balvin capitalizó eso para acarrear agua a su molino y generar ganancias. De igual manera, generalmente quienes encabezan estos movimientos aprovechan esos discursos para posicionarse, buscar espacios de representación o de opinión. Se terminan convirtiendo en lo que juraron destruir.

Y ya, por último, el linchamiento a Residente es justo lo que le sucede a quienes les dan la contra y se atreven a señalar sus incongruencias.

No es que lo haya visto ni haya sucedido. Me han contado.