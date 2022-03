Gobernador, los suicidios sí se previenen

audima

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que los suicidios no son prevenibles. Esa fue su respuesta cuando se le cuestionó por qué en dos días se habían suicidado seis personas en el estado.

Esta declaración es, por decir algo, temeraria y lastimosa. Por principio de cuentas, los suicidios, la ignorancia y el desconocimiento tienen la misma cura: consultar y hablar con los especialistas de la salud.

Por otra parte, que una declaración de esta naturaleza venga por parte del gobernador del estado significa varias cosas. Así como son muchas sus repercusiones. Las acciones de gobierno y programas derivan y nacen de su visión. Quien gobierna, en gran medida, decide qué problemas públicos se van a atender y de qué manera van a atenderse. Así que si el gobernador piensa que no se puede hacer nada ante esta situación, es concomitante que las instituciones públicas no harán lo correspondiente por atajar o reducir este problema.

Otra cuestión es que mi generación (tengo 26 años) es la que más descree de la democracia y la que representa mayor insatisfacción con esta, respecto a otras generaciones. Entre la diversidad de razones, se encuentra la nula representación de las problemáticas juveniles en las agendas partidistas y gubernamentales. A mi generación le ha fallado un principio fundamental de la democracia: que sus problemas se traduzcan en políticas públicas que les den una solución. Y si una de las principales problemáticas que enfrenta mi generación: los trastornos de la personalidad, el Inegi reportó que las personas que más se suicidan están en el rango de edad de 18 a 29 años (2019) y si esto no se encuentra en la agenda de un gobierno ni en la cabeza de quien los representa, además de que van a seguir sufriendo este problema —en muchos casos hasta terminar con su vida—, van a seguir pensando que la democracia no sirve y no los representa.

Ni siquiera las instancias juveniles se han pronunciado al respecto. Ni se les ha ocurrido que tras una pandemia de covid, que derivó en una pandemia de ansiedad y depresión, deben de generar un programa de intervención en pro de la salud mental. El Instituto Sinaloense de la Juventud no ha emitido ni siquiera un pronunciamiento respecto a este tema. Mucho menos lo han hecho los jóvenes que forman parte del gobierno actual y que, en teoría, son quienes representan;#pero, para ser honestos, no debemos esperar mucho, es más factible verlos replicando los dichos, por ejemplo, de nuestro presidente: “se suicidan para desestabilizar al gobierno”.

Sinaloa cuenta con excelentes profesionales de la salud. El Hospital Psiquiátrico es una institución reconocida, sería bueno que el gobernador y su equipo de asesores se reunieran con ellos para que les expliquen cómo se previenen los suicidios y lo que les corresponde hacer.

Si les da temor admitir su ignorancia y prefieren curarla de manera individual, les recomendaría: El demonio de la depresión, de Salomón; Deberías hablar con alguien, de Gottlieb o La noche más oscura, de Bryndza.