Gracias. La palabra gracias siempre me ha parecido curiosa. La utilizamos para nombrar un sentimiento (agradecimiento) pero sirve también para nombrar a la acción que ocasionó ese sentimiento. Me explico: el significado de gracias también es la acción amable o graciosa que hace alguien para y por nosotros. Es casi como decir gracias por tus gracias.

Cuando uno agradece o siente las ganas de agradecer es porque siente, cree y puede ver las cosas buenas (las gracias) que le suceden y han sucedido. Absolutamente todos tenemos algo que agradecer. Simplemente si no fuera así, si en algún momento no nos hubiera sucedido alguna gracia este mundo sería invivible. Todos estaríamos locos.

Luego, yo particularmente creo que cuando te sucede una gracia también se te da una responsabilidad. Se me figura que es como si te sembraran una semilla en el pecho. Y esa semilla tiene dos caminos: transformarse en hiedra venenosa o en un sendo y hermoso árbol. La primera nace cuando no reconoces a esa semilla, cuando ignoras las gracias que te han sucedido, es decir, cuando eres malagradecido ¿a caso la gente qué es malagradecida no está envenenada por la infelicidad? La segunda florece cuando eres agradecido. Cuando das a otros algo de las gracias que has recibido.

Generalmente la gente que más nos quiere es quien hace más gracias por nosotros. Siempre está el desconocido que hace alguna gracia para nosotros: que nos advierte que se nos cayó un billete, que nos ayuda desinteresadamente a resolver un problema, que nos obsequia algo. Pero lo común es que los nuestros sean los que nos den gracias. Y entre las gracias que esas personas nos dan es acercarnos a la felicidad o a la dicha. Es como si estuviéramos buscando alcanzar el cielo y cuando alguien nos da de sus gracias nos hace más grandes, más fuertes, más largos, más gigantes. Es como si sus piernas se unieran a las nuestras y sus brazos se fusionaran con los nuestros. Un mundo, un vecindario, una familia donde mutuamente se dan gracias es, sin duda, un lugar de gigantes.

Yo particularmente me siento así. Hay momentos en los que las nubes me entran por los oídos y puedo ver el sol casi de frente. He arañado el cielo gracias a mi madre, a Lemus, a Renato, a José Ángel, a Carmen, a Janeth, a César, a Donaldo, a Noa, a Estefanía, a Pamela, a mi tía Nena, a mi tía Lore, a Ovalles, a mi abuelita Eloina, a Pamela, a Pérez López, a Gerardo, a Anayeli, a Ronaldo, a Irad, a mi tío Iván, a mi abuelita Leticia, a mi tío Víctor, a Annie, a Flor, a Célida, a Mariana, a Cordero, a Óscar. Ellos son los que me han vuelto gigante ¿cuáles son los tuyos?