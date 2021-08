La obediencia que mata

Los guardias que torturaron y crucificaron a Jesús lo hicieron obedeciendo las órdenes de Poncio Pilato. No hay versiones que nos digan que algún guardia se opuso.

Los miembros de la Guardia Nacional de París que fueron llevados a la guillotina por sus atropellos contra el pueblo francés intentaron responsabilizar a los reyes y argumentaron que todo lo hicieron cumpliendo órdenes.

Los guardias nazis que fueron cuestionados por sus crímenes en los Juicios de Núremberg argumentaron en su defensa que ellos solo cumplían órdenes.

Los militares cubanos que torturaron y asesinaron a los homosexuales en los campos de concentración a los que fueron enviados para ser reeducados, lo hicieron siguiendo órdenes del régimen.

Los militares que dispararon contra los jóvenes del 68 accionaron sus armas porque recibieron una orden de un mando superior. No les importaron las vidas que eso costaría, solo estaban ocupados en obedecer.

Existen cientos de episodios en la historia de la humanidad donde la obediencia ciega combinada con la tiranía, la ignorancia, los prejuicios, la crueldad y el uso desmedido del poder tiene desenlaces trágicos.

Un episodio así, pero más sutil estamos viviendo en México. Un buen día nuestro presidente se levantó con la idea de que “lloviera, tronara o relampagueara” las niñas, niños y adolescentes debían de volver a la escuela. Así, sin más, había que volver.

Ante su pronunciamiento apareció lo que se ha vuelto una tendencia en la Cuarta Transformación: la obediencia ciega hacia lo que el presidente diga, piense y ordene.

A lo mucho hemos visto a alguien que habla de la “gradualidad” y de que “no será obligatorio el regreso”, como en un intento de disminuir el asombro y la indignación que produce una ocurrencia así. No hay otra manera de calificarlo que no sea ocurrencia. Desde marzo del presente año la Unicef instó a México a volver a las aulas. Es decir, se tuvieron 4 meses para trabajar el regreso: equipar las escuelas con infraestructura para garantizar el lavado de manos y la higiene necesaria, completar el esquema de vacunación en todos los sectores implicados en el proceso educativo y construir un modelo para el regreso a las aulas. Pero no se hizo nada.

Y bueno, aquí vamos a volver a las aulas sin importar las vidas y el riesgo que cueste porque el presidente lo ordenó y sus órdenes solo deben encontrar la obediencia ciega. Una obediencia que es ciega, entre muchas otras cosas, al hecho de que en México hay 60 mil 928 casos confirmados de covid entre niños y adolescentes de 0 a 17 años y han muerto 613. Que también es ciega al hecho de que, aunque sea voluntario hay muchos sectores de la sociedad que no han tomado consciencia del peligro del covid-19 y que no se puede dejar la responsabilidad únicamente a los padres de familia. Peor aún porque parece que además de ciegos se han vuelto sordos porque nada de esto ven ni escuchan.