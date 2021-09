¡Qué todo mundo lo sepa!

Gran parte de las discusiones públicas que se viralizan y son objeto de fuertes polémicas versan sobre situaciones que por mucho tiempo fueron privadas, íntimas y que concernían solo al individuo. Los temas van desde la identificación que una persona puede tener o no con un género, si una mujer decide usar o no sostén, si para su menstruación debe usar una copa o una toalla femenina o nada, si las cosas en una relación terminaron mal o terminaron bien. Hemos colgado nuestra intimidad a la vista de todos. Hemos salido, por voluntad propia, a ventilar nuestros gustos y preferencias (las más íntimas) en el vecindario público. Este comportamiento me parece ha desembocado en una serie de situaciones que son cada vez más desafortunadas y paradójicas:

1. Generalmente la exhibición de lo que somos, lo que nos gusta y de nuestras preferencias va acompañado de un mensaje prescriptivo o doctrinante. Es decir, ventilamos lo que nos gusta, como nos gusta y porqué nos gusta porque creemos férreamente que así deben de comportarse los demás. Y generalmente, cuando no recibimos el respaldo o incluso somos cuestionados por nuestra forma y nuestro interés por generalizarla tendemos a señalar al otro con todos los adjetivos descalificativos que se nos crucen por la mente. Por lo general decimos que nuestro comportamiento es producto del ejercicio de la libertad, pero nos resulta insoportable que el otro que nos ve rechace, en pleno uso de su libertad, esa forma nuestra. Paradójico ¿no?

2. Exhibirse es volverse vulnerable. Nunca se ha logrado un consenso absoluto sobre algún tema. La diversidad de opiniones y preferencias siempre ha existido. Y a veces por más lógico que suene nuestro razonamiento o por más justificado que esté siempre habrá algunos que no compartan, y también, en pleno ejercicio de su voluntad, señalarán su desacuerdo. Exponerse o ventilarse así compromete seriamente nuestra salud mental. En el mundanal de las opiniones nunca sabes qué vas a encontrarte. Además, me parece que esto delata una seria necesidad de aprobación y validación de nuestra conducta ¿cómo por qué alguien debe validar lo que somos y elegimos por decisión propia?

3. La mayoría de las discusiones y los temas de esta naturaleza, al ser de índole privada, no tienen un potencial impacto en el ordenamiento y funcionamiento del mundo. Estamos discutiendo apasionadamente lo superfluo cuando las cosas elementales no las vemos o en el peor de los casos ni siquiera sabemos que no sabemos. No estoy seguro que nuestra generación tenga que estar discutiendo encarnizadamente el uso de la e y la x para garantizar inclusión cuando somos la generación sin futuro patrimonial ni salarial. Digo, esto se puede y se tiene que discutir, ¿pero que esa sea nuestra agenda? ¿Sobre todo cuando hay temas más importantes como salvarnos de la miseria y la precariedad?

No sé. Pienso en Miki el amigo de Mario Conde en que se decía para sí: “somos una generación sin cara, sin lugar y sin cojones. Que no sabe dónde está, ni qué queremos y preferimos entonces escondernos” o más que escondernos preferimos distraernos de lo realmente importante.

Pd. Mi mágico Costa Rica se vistió de oro con la medalla que Juan Diego ganó en parataekwando en los juegos paralímpicos de Tokyo 2020. Esa es la grandeza de nuestra comunidad. Felicidades para el campeón, su familia y el maestro Raymundo que siempre lo llevó de la mano. Orgullosos de ti.