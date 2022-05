De porqué sí deben pagar impuestos los influencers

audima

Gardell decía que el siglo XX se caracterizaba por eliminar los distingos entre lo que es mejor o peor. “Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor (...) todo es igual nada es peor, es lo mismo un burro que un gran profesor”

Sin embargo, en el siglo XXI esto se ha radicalizado. Ya no hay una igualdad entre oficios, ni entre lo que es digno o indigno. Más bien lo fútil y lo vacuo se ha posicionado como lo superior, como lo que es digno de hacer y a lo que hay que aspirar.

Un profesionista que presta servicios de cualquier naturaleza (educativos, salud, financieros, etc) está obligado a inscribirse en un régimen fiscal y pagar impuestos. Mismos que representan un porcentaje importante del sueldo que perciben. Su labor tiende a ser digna y contribuye por lo general al bienestar común.

A pesar de ello no suele existir una correlación entre el sueldo que percibe y la importancia de lo que hace.

Esta relación de importancia=sueldo tampoco existe en los creadores de contenidos. Ganan sueldos exorbitantes a pesar de que su labor (salvo en honradas excepciones) poco o nada contribuye al bienestar común y sus producciones fomentan prácticas y lógicas nocivas para el individuo: el consumismo desmedido, la frivolidad, la violencia.

Atenta contra cualquier lógica de preservación o inteligencia que un influencer que dice chistes o enseña el cuerpo gane 10 veces más y tenga muchas menos restricciones que un médico que salva vidas o que un maestro que forma y determina el curso de las vidas.

Es importante señalar que ser influencer o productor de contenido digital no es algo negativo per se. Por eso cualquier iniciativa de ley que pretenda regular con la tributación a estos quehaceres deben de construir clasificaciones, para que de acuerdo a la naturaleza de su contenido paguen impuestos correspondientes. No debería pagar los mismos impuestos un influncer que se desnuda y/o cuenta chistes a uno que produce contenido educativo o de utilidad.

Obligar a los influencers a pagar impuestos, además de ajustar cuentas y equilibrar un poco la balanza entre lo que es digno y no, debe ser el punto de partida para que las empresas de redes sociales empiecen a ser reguladas. Mismas bajo el pretexto de que están en todos lados, pero solo en una parte (por lo general EUA) no responden a las leyes de los territorios donde son usadas y consumidas.

También puede ser un paso importante para que deje de ser tan conveniente ser idiota o payaso y que la vanalidad no sea el fin supremo de una sociedad -y sobre todo de una generación- que padece colectivamente los estragos de vivir y pensar justamente así: vanalmente.