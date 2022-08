Algarabía por el precio del frijol en Sinaloa

Por fin sirvieron las tarjetas Bienpesca. Resulta que después de que EL DEBATE expuso que los pescadores tenían las tarjetas pero no había dinero y que habían anunciado que en determinado plazo el dinerito se haría realidad, la respuesta llegó más pronto de lo que se pensaba. Carlos Sotelo, dirigente de Cooperativas Pesqueras de Altamar, dice que ya está chillando el sartén en los campos pesqueros porque la mayoría ya tiene su depósito de más de 7 mil pesos. Para quienes no tienen el plástico, se están programando etapas para expedir órdenes de pago y de esta manera avanzar esta dispersión del recurso público de la administración de Andrés Manuel López Obrador. ¡Qué tal!

Y otros que también están de plácemes son los productores de frijol. El precio llegó a los 26 pesos el kilo. César Enrique Galaviz Lugo, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, confirmó que la buena noticia para los frijoleros se debe a factores como la venta total del frijol del año pasado, el inicio de la comercialización del producto de esta temporada y a que la oferta es menor a la del año pasado, porque el inventario de frijol actual es de entre 15 y 20 mil toneladas en Sinaloa, menor al del año pasado, cuando se contaban con casi 70 mil toneladas.

El que sigue preocupado es Arnulfo Soto Chaparro, director general del Consejo Mexicano de Frijol y otras Legumbres (Comefrijol). Había dicho que la estimación de los inventarios de frijol en México era de 25 mil toneladas y ese volumen no iba a alcanzar para tener suficiente semilla para las próximas siembras, ni para abastecer el mercado de aquí a que se levanten las siguientes cosechas en febrero de 2023. El argumento fue que las condiciones que han originado poco inventario y pocas probabilidades de que aumente es que el frijol complementario amarillo que se cosecha en Sinaloa se produce en las entidades de Chihuahua, Durango y Zacatecas, y en las tres entidades no pudieron cumplir su programa de siembra, principalmente por la falta de agua para riego, así que a ver qué sigue.

Que quitarían la cuota ejidal fue un tema que causó gran molestia entre los campesinos en un principio, cuando era un rumor. En respuesta, líderes como Alfonso Acedo, dirigente del Comité Municipal Campesino número 13, decía que lucharían por eliminar el impuesto predial rústico. Sin embargo, solo quedó en tema de asambleas entre los campesinos, pero no pasó nada. La cuota se quitó y como si hubiera pasado de noche, porque no se escuchó ni se dijo nada. ¿Quién los controlaría?

Dicen que los comisariados ejidales cenecistas que se reunieron con el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, no tienen la censura del presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa, Miguel Ángel López Miranda, quien no ve mal que se reunieran con el alcalde morenista porque no se está condicionando la solución de los problemas a un proyecto político. López Miranda está en las mismas que los comisariados ejidales: busca interlocución con los gobiernos morenistas para lograr resolver los problemas de la población. De hecho, él marcó la pauta cuando entronizó a Gloria Valdez en el Comité Municipal Campesino número 5, asamblea en la que estuvo Vargas Landeros. Pero lo que algunos aseguran es que más de uno va a terminar en las filas morenistas para el 2024.