Algo huele mal. El problema de basura está haciendo crisis en el Ayuntamiento de Mazatlán. Mientras más declara el secretario de Servicios Públicos Municipales, Miguel Pérez Bernal, que se tiene cubierto el 98 por ciento de la demanda del servicio de recolección, más desechos se notan en las calles. Ayer, el alcalde Joel Bouciéguez dio una salida fácil al problema: culpó a los ciudadanos por sacar las bolsas de basura en días que no les corresponde. Pero detrás de esta controversia están temas que la administración municipal no ha aclarado: por ejemplo, la compra de camiones de origen chino, cuyas refacciones resultan muy difíciles de conseguir; los casos de posible boicoteo contra el servicio detectado en el taller municipal, y ahora el adeudo millonario del Ayuntamiento por la contratación de camiones de carga a la CTM. El tema empieza a emanar un fétido olor que ya no puede ocultar el Ayuntamiento.

Críticas. El paro de labores en escuelas estatales ha provocado más comentarios negativos y críticas que de apoyo por parte de la sociedad sinaloense, por la afectación que ha generado en miles de niños, que se tuvieron que quedar un día más en su casa por un conflicto entre el SNTE 53 y el Gobierno del Estado. Quien fue muy duro contra la organización sindical fue Mexicanos Primero Sinaloa, que por medio del encargado de la dirección general, Ángel Leyva Murguía, calificó de injusta e ilegal la decisión del dirigente del SNTE 53, Fernando Sandoval, de suspender clases ayer y haberle coartado el derecho a la educación a más de 170 mil niños sinaloenses. En redes sociales han sido muchos los comentarios negativos ante esta postura, porque ven que se trata más de intereses personales y políticos que la defensa real a los maestros. El mismo Sandoval hizo un recorrido por algunos planteles para cerciorarse de que los docentes hayan cumplido con el paro y dialogar con ellos, pero no se animó a hacerlo a la hora que los padres llevaron a sus hijos y estos fueron regresados porque decidieron suspender clases.

Obra polémica. En Mazatlán, ayer arrancaron los trabajos técnicos para cambiar el concreto hidráulico del malecón. Es un proyecto de 119 millones de pesos que ya generó choques de opiniones entre el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y el alcalde electo de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres. Ambos mantienen una sana distancia, pero los cambios anunciados por el futuro munícipe a los proyectos principales del gobernador anuncian una ríspida relación política. Esperemos que los intereses de los mazatlecos no sean rehenes de las diferencias políticas.

Regresaron. Donde también volvieron a las actividades fue en el Congreso del Estado, luego de dos semanas y media de descanso por periodo vacacional, y lo harán para iniciar con la mudanza por el cambio de Legislatura, que se instalará el 1 de octubre, pero a mediados del mes de septiembre iniciará con el registro de los 40 nuevos legisladores. En este mes y 10 días que restan, la Comisión Permanente sesionará en seis ocasiones, habrá una sesión solemne y posiblemente un periodo extraordinario de sesiones para aprobar algunos temas pendientes. Es todo el tiempo que les queda a los actuales legisladores, que formaron parte de la Legislatura más corta de la historia, que solo fue de dos años y que únicamente tres legisladoras lograron la reelección. Una de ellas, Ana Cecilia Moreno, regresó a ocupar su curul luego de la elección, aunque su triunfo todavía está en veremos y será definido por el Tribunal Estatal Electoral; y la priista Guadalupe Iribe Gascón, que decidió que su suplente culmine el periodo. También hay que agregar a Angélica Díaz, quien volverá a ser diputada por representación proporcional. Habrá que revisar todo lo que se llevarán y lo que dejarán los diputados locales.