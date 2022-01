Algo está pasando en las celdas de la Policía Municipal, ya que apareció otro colgado

audima

El riesgo. El regreso para hoy de clases presenciales que determinó la secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Graciela Domínguez, generó diferentes reacciones de los padres de familia en Ahome, uno de los municipios azotados por el coronavirus. La mayoría está en desacuerdo con la medida avalada por el gobernador Rubén Rocha Moya porque los casos no han descendido. El argumento de que los maestros ya fueron vacunados no los convence. Por eso, no van a mandar a sus hijos a la escuela aún. Sin embargo, hay otros padres que están de acuerdo en el regreso de sus hijos a las aulas, pero por “lo pesado” que es tenerlos en sus casas. El riesgo del contagio de los menores lo corren. Lo que muchos tienen duda es que si esa determinación tiene el visto bueno del secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, que no ha abordado el tema en forma directa. Lo más que dijo es que la situación de la pandemia en la entidad es “grave”.

Adornando la salida. Lo que se sabe del dueño de OP Ecología, César Guevara, es lo que ha dicho el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, tras el acuerdo de Cabildo de rescindirle el contrato de recolección de basura para otorgárselo a la empresa inglesa RCRWTE. De nueva cuenta Vargas Landeros reveló que Guevara se ha comportado como “un hombre” al reconocer que no tiene la tecnología de punta para dar el servicio y como “buen ahomense” dar paso en forma voluntaria a la empresa que sí lo tiene. En realidad, muchos consideran que el alcalde le está adornando la retirada a Guevara que en acuerdo con el entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman pretendieron hacer el “negociazo” de su vida desplazando a la “malagueña” a PASA. Por eso, no hay quien salga en su defensa. Por el contrario, las voces, como la del líder de los industriales, Héctor Ibarra, destaca la entrada de Ahome a la modernidad. De hecho, hay varios dirigentes y exdirigentes de la iniciativa privada que gozan que Chapman esté quedando en evidencia luego que en su gobierno los desdeñó.

Sin representación. Dicen que algunos candidatos a síndicos en Ahome no lograron acreditar en la Comisión de Gobernación de Cabildo a sus representantes de casillas. Con eso se da idea de que no tienen ninguna posibilidad de ganar porque ni para eso les da. Andan tan volados de la cabeza que descuidan lo esencial. Sin embargo, el presidente de la citada comisión, Antonio Menéndez, garantizó que el plebiscito va a ser transparente y limpio. Eso siempre se asegura, pero sale todo lo contrario.

Sabor al caldo. A cinco días de campaña, algunos candidatos a síndico están dando la sorpresa. Por eso se está poniendo buena la cosa en las sindicaturas. Por ejemplo, dicen que Georgina Lozano agarró vuelo en El Carrizo porque se ubicó como la candidata del pueblo y no de una ala del PAS. Es más, hay quienes aseguran que va a adelante en las preferencias. En El Guayabo quien está creciendo es Jesús Manuel Valdez y así hay otros que le están poniendo sabor al caldo a la contienda que culminará con la votación el próximo domingo.

Cero y van dos. Algo está pasando en las celdas de la Policía Municipal porque apareció colgado otro detenido que ingresó por andar bajo los efectos del alcohol. Con este van dos los que han perdido la vida desde que Julio César Urquídez Ibarra asumió la coordinación de Barandilla. Con esto se tiene que investigar los hechos, pero alternamente se tiene que valorar la permanencia de Urquídez Ibarra. Dicen que hay decisiones que toma que en lugar de despresionar las celdas las pone más calientes. Si un detenido no lleva dinero o no pagan la multa, se queda las 36 horas de arresto, la máxima. Ya sabrán. Eso entre otras decisiones.