Algo huele mal. ¿Por qué hay tanto interés en la basura de Mazatlán?... En las últimas semanas han desfilado empresas nacionales y extranjeras interesadas en recolectar y tratar los desechos. Hablan de inversiones en dólares y de muchas bondades para la autoridad municipal y hasta para los pepenadores, que según, ya no estarían bajo el sol. Esto ha provocado que regidores que no forman parte de la Comisión de Urbanismo y ciudadanos estén preocupados, pues todo parece indicar que en esta administración sí habrá negocio y que podría privatizarse el servicio, aunque la autoridad y las empresas dicen que no. ¿Será?

Oráculo mazatleco. Luego de que ayer el alcalde Fernando Pucheta declarara ante los medios de comunicación que él no tiene modo de saber lo que pasará en Villa Unión, ya que no es brujo, y posteriormente dijera que se compraría una bola de cristal. Pucheta incentiva a la violencia contra los reporteros al dar esas respuestas tan cortantes y llenas de ironía. Si él, que es quien encabeza el gobierno en el municipio, falta al respeto de esa manera en público, está dando por sobreentendido que todos en su administración pueden hacerlo.

A conveniencia. Pareciera que los funcionarios de Mazatlán están limitados a dar información sobre los eventos a los que se presentan, como lo es el caso de Consuelo Olivas, funcionaria de Bienestar Social, quien dijo que no podía hablar sobre la donación de láminas y madera, pues quien informaría sería el alcalde Fernando Pucheta Sánchez. Si no están dispuestos a informar lo que la ciudadanía requiere, ¿para qué los ponen como servidores públicos?

Misma estrategia. En el municipio de Concordia, el alcalde Felipe Garzón al parecer continúa en campaña, ya que desde que inició su gobierno realiza recorridos por diferentes poblados. Tan solo el lunes se movilizó hasta la comunidad de La Mesa del Carrizal a darles apoyo a los habitantes. Al parecer, es la misma estrategia que tienen los alcalde priistas, ya que también el presidente municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta, recorre colonias tratando de solucionar el problema de la ciudadanía. Pero en los dos gobiernos, lo que la gente les ha pedido es seguridad, cosa que no han podido darle a sus gobernados.

Se le termina el discurso. El presidente municipal de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, se quedó sin uno de sus argumentos para presumir en los eventos masivos, pues en cada uno de ellos recalcaba que desde inició su administración, no se había presentado ningún asesinato dentro del municipio. Esto llegó a su fin, pues el lunes por la noche, un hombre asesinado a balazos fue encontrado a un lado de la autopista. Ahora tendrá que buscar un discurso diferente para los eventos oficiales. Lo ocurrido en Rosario es una prueba más que la violencia se vive en todos los rincones de Sinaloa, no solo en algunas partes.

. Cada vez que se comete un crimen dentro o fuera de algún hospital público o privado en la entidad, las autoridades anuncian que reforzarán la vigilancia, sin embargo, todo queda en simple declaraciones. En voz propia de médicos mazatlecos, piden que se concrete las versiones oficiales, puesto que cada vez que ingresa un paciente herido de bala, sus vidas penden de un hilo.