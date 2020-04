Algo inaudito

La Secretaría de Salud está proporcionando información retardada sobre el comportamiento del coronavirus en Ahome, lo que causa confusión y sospechosismo.

Por ejemplo, la dependencia da a conocer dos días después la muerte de una mujer por Covid-19 y un día siguiente revela el fallecimiento del paramédico. Lo extraño es que el mismo día de la muerte del paramédico murió una fémina de edad avanzada, caso que sí está incluido en el informe oficial.

Aun cuando fuera verdad de que no quieren maquillar las cifras de muertos y contagiados de coronavirus, la explicación de la actualización del sistema nadie la cree. Y este es un problema que va en contra del interés de la sociedad ahomense y sinaloense.

Y es que el escamotearle la información, sea por un motivo u otro, a los ciudadanos se le priva de lo fundamental para tomar medidas con el fin de evitar ser víctima del virus.

¿A poco la Secretaría de Salud no tiene la capacidad de saber cuántos casos de muertos y contagiados ocurren al día por esa terrible enfermedad? Ya se ve que no, lo que es verdaderamente preocupante porque si no tienen la capacidad de eso, mucho menos la tienen para darle la batalla al Covid-19.