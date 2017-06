Algo más que un encuentro casual entre Vizcarra, Cuen y el exgobernador

Encuentro Vizcarra, Millán y Cuen. Fue el empresario Joel Valenzuela (Jova) quien convocó al encuentro “de amigos”. El punto de reunión fue el rancho Los Girasoles, ubicado a la salida norte de Culiacán, por la carretera libre. Inicialmente estaba programado para realizarse ayer. Pero se adelantó para el pasado viernes. Se trataba del festejo del “Día de San Juan” y el invitado especial era el exgobernador Juan S. Millán Lizárraga. Desde hace mucho tiempo, Jova intentaba reunir a Millán con Vizcarra. El tiempo de aquellas diferencias del 2010 ya deberían de concluir, argumentaba el conocido empresario. En la campaña a gobernador, el entonces candidato Quirino Ordaz Coppel fue factor para reunir después de muchos años a Millán y Vizcarra. Pero hoy, el ingrediente del encuentro al que acudió, entre otros, el empresario Enrique Coppel Luken, incluyó al líder del Partido Sinaloense (PAS), Melesio Cuen. Jova y Cuen, para quienes no sepan, son compadres. Para nadie es ajeno el interés de Cuen por una senaduría. Y Vizcarra también guarda su interés político que pudiera ser canalizado en la elección del 2018. El estar en el mismo sitio, por lo menos se siembra la posibilidad de un reencuentro Vizcarra-Cuen y la posibilidad de que sus caminos se vuelvan a cruzar. Otro de los invitados fue el exprocurador de justicia en Sinaloa Marco Antonio Higuera. No sabemos la relación entre Higuera y Jova. Lo que sí está comprobado es que el exprocurador de Sinaloa es amigo del exgobernador Millán. El invitado que se disculpó fue el hoy gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Quien falle se va. Los secretarios que integran el gabinete quirinista lo saben. Ninguno está por obra y gracia de algún grupo político. Mucho menos como “cuota” política. El gobernador Quirino Ordaz Coppel comenta en corto que ante las voces que preguntan si habrá ajustes en el gabinete a seis meses de iniciada la actual administración les responde que “cada día hay evaluaciones con cada secretario”. Y asegura que las visitas no programadas oficialmente y en forma sorpresiva a las áreas de trabajo permiten conocer la realidad en la que está cada secretario. Porque no se muestra la realidad cuando te programan y montan una visita. Cuando se llega por sorpresa se sabe, se ve, se siente lo que ocurre. Y es ahí cuando Quirino habla con el titular del ramo. Da instrucciones. Pone fechas para concluir tal o cual objetivo. Y vuelve a revisar. Y sino está cumplido es cuando se emplaza al titular. “O cumples... o sencillamente se va”. Ni directores ni secretarios están fuera de ser evaluados, y de ser necesario, retirados del cargo, sentencia Quirino. Por esto, no será hoy, tampoco en esta semana, pero sí en un tiempo prudente, que aquellos que no estén cumpliendo con las expectativas que se crearon en cada área, se vayan.

Demolición de Cobaes. Tres son los factores por los cuales el plantel del Cobaes 37, ubicado en Paseo Claussen, en Mazatlán, será demolido. Uno, que su edificio ya es inseguro para alumnos y personal que labora en él. El otro es que su plantilla de alumnos es de 140, que fácilmente pueden ser reubicados en otros de los planteles seguros de Cobaes, y el tercero es la construcción de una plaza que se denominará “Ciudades Hermanas”, cuya construcción ya arrancó. Una acción tiene sus desventajas. Pero sobre todo es la seguridad.