Algo raro sucede en Sinaloa que no se puede aventurar un resultado electoral

¿Qué pasa en Sinaloa? Hay algo en el ambiente. Algo que sin duda impacta en las preferencias electorales en Sinaloa. Algo que no permite en estos momentos asegurar a nadie un triunfo electoral claro este 6 de junio. Contrario a la actitud triunfalista de Morena y de su candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, hay en el campo, en las colonias, en los fraccionamientos, una inclinación a votar por Mario Zamora, candidato de la coalición PRI, PAN y PRD. Crece la intención de votar en contra de todo lo que huela a Morena. La decepción es uno de los factores importantes. La desilusión, un catalizador, por lo que ofreció Morena y dio una muestra de todo lo contrario. Aquí están los ejemplos de Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave, con administraciones de Morena con acusaciones de corrupción, de desvío de recursos públicos, de deshonestos y arbitrarios. ¿Y esto es lo que ofrece traer al estado Rocha Moya? Si Morena llegara a ganar la elección de este 6 de junio, lo único garantizado es el fracaso. Y ahí están las muestras. Hay en Sinaloa una guerra de encuestas. Pero en las calles la percepción es distinta. De entrada, muchos ciudadanos, la mayoría no dicen por quién votarán o siquiera si acudirán a votar este 6 de junio. La desconfianza hacia todos es evidente. ¡Y como no desconfiar! En el púlpito de las mañaneras se siembra a diario la discordia, la división entre los mexicanos. No hay en estos momentos quién pueda adivinar por quién votarán los ciudadanos. Hoy se puede decir que quien gane el 6 de junio no será de manera contundente. No será por mucha diferencia. Y esperemos que la gente salga a votar y se respete su decisión.

Leer más: ¡Dinero por aplausos; el decálogo para AMLO!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un presidente colérico. ¿Qué pretende López Obrador al desacreditar al arbitrio electoral, INE? La única explicación es que ya tienen números de lo que pueda suceder con Morena en la elección del 6 de junio y que no lo beneficiaría. ¿Qué pretende López Obrador al desatar una cacería brutal contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca? Si hay delitos que imputar, equivocaron de procedimiento y exhibieron a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de ser solamente brazos ejecutores de una represión muy cantada. El presidente sigue violando la ley entrometiéndose en asuntos electores. La ley es clara. Pero le vale.

Emotivo mensaje de Heriberto Félix Guerra. El excandidato a la gubernatura, el reconocido panista Heriberto Félix Guerra, lanzó un emotivo mensaje en el que pide que con “La Fuerza del Corazón” se apoye a Mario Zamora, candidato del PRI, PAN y PRD a la gubernatura. El mensaje recordó la lucha de Heriberto en aquella campaña electoral. El rescate de los valores que impulsó y que llegó al corazón de cientos de miles de sinaloenses. Hoy, el llamado es a defender Sinaloa. Y llevar a la gubernatura a una persona que el avala completamente como gente honesta y capaz de conducir a Sinaloa por caminos de certidumbre para fortalecer a nuestro estado.

Leer más: Blindaje a la directora del Metro

Se cumple el robo del siglo. Con mucho sigilo, como sabiendo que están incurriendo en algo muy malo, el Gobierno morenista de Mazatlán comenzó a pagar a la empresa Nafta los millones de pesos que habían acordado con “El Químico”, Luis Guillermo Benítez. ¡Sí ya está el robo! Los empresarios beneficiados ahí están al lado del “Químico”. Y cómo no. Si por una inversión de 5 millones ganarán más de 140 millones. O tal vez los 300 que quería “El Químico”. ¡Negociazo!