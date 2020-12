Algo traman los priistas

¿Casualidad? Este domingo, como es costumbre, los personajes políticos que quieren robar atención se reunieron en restaurantes de Los Mochis. Por casualidad, dicen ellos mismos, se pudo ver a los priistas Bernardino Antelo, Álvaro Ruelas y Aldo Prandini en un céntrico restaurante. ¿Qué estarán tramando? Llamaron la atención por la actitud saludadora, como si fueran candidatos, sobre todo Bernardino Antelo, quien ya levantó la mano para ser el candidato a la presidencia municipal de Ahome en el 2021, aun cuando sigue como funcionario del gabinete estatal del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Al director del Isife dicen que podrían darle una diputación. Habrá de esperar los tiempos, dice. El expresidente del PRI no había salido desde la derrota en las penúltimas elecciones, y sólo es un buen amigo de los dos. ¿En esta reunión, supuestamente improvisada, pudiera estarse cocinando una nueva estructura?



Lo agarran de... Dicen los analistas de cafés de Ahome que lo que sí está calando hondo en los sentimientos de Billy Chapman son las expresiones de todos los aspirantes a la presidencia municipal de Ahome, que están tomando como bandera de campaña y promoción política lo que no se ha hecho en el municipio durante los dos últimos años. Jorge López Valencia, por ejemplo, dice que lo que le impulsó a aceptar la candidatura en caso de que se haga la gran alianza entre el PRI y el PAN es el abandono en que está el municipio. Otros más también han dicho que pretenden entrar a las conciencias de los ciudadanos que votarán en el 2021 para que no sufraguen por los mismos partidos que tienen hundido ahorita a Ahome en el olvido oficial: con fallas en todos los servicios públicos como agua potable, baches, socavones, recolección de basura, alumbrado público. Ahí nomás.



Sustituto. En el Consejo Político del tricolor, celebrado este fin de semana, dicen que algunos priistas esperaban la renuncia de Jesús Valdés a la presidencia de este partido y su destape por la candidatura a gobernador; sin embargo, no se dio. Lo que sí expresó es que tiene interés, aunque, como buen político, también dejó en claro que mientras no haya nada claro, no se baja del barco y pudiera coordinar los movimientos decisivos rumbo al 2021 desde la misma silla en que se encuentra. En el momento nadie dijo nada, pero en algunos cafés se ha corrido la voz de que el que más esperaba esta renuncia es el diputado Sergio Jacobo, quien recorre las principales ciudades del estado sin un motivo claro, a menos que sea el de sustituirlo en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional.



Puro teatro. El que se apoderó ayer del escenario deportivo fue Mingo Vázquez. El líder de los electricistas y candidato sin definir partido a la alcaldía de Ahome no dudó en imponer su marca en la premiación de la Liga Asoditef. Dijeron ahí que era patrocinador, pero resulta que se molestaron los padres de familia porque durante todo el torneo desembolsaron para pagar arbitraje, inscripciones, mantenimiento del campo, uniformes y todo lo que ahí surgió, como para que llegara “un político”, dijeron, y se apodere del momento de la premiación para imponer su nombre y su marca como si él hubiera pagado todo. ¡Ups! ¿Quiere decir que hizo caravana con sombrero ajeno? El horno no está para bollos.