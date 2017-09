Alguien que le diga a Vialidad de semáforos

> ¡Hasta cuándo!

Que alguien le avise a Guillermo Haro, dire de Vialidad y Transportes, que los semáforos en Culiacán no sirven, que con cada lluvia se desprograman, que se ponga las pilas y le entre a chambear porque esta situación provoca varios accidentes en la ciudad y se pone en riesgo machín el cruce pa’ los peatones. Urge un voceador que vaya y le avise a su oficina en la USE que urge que haga un recorrido y detecte todos aquellos que fallan. Interesados en hacer el favor por los automovilistas y peatones, favor de acudir a las oficinas de Vialidad y Transportes o comunicarse al 01 (667)) 758-00-00.



> Una tienda de playa pa’ Salvador Alvarado

Se solicitan unos paraguas grandes y resistentes pa’ que el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán, se proteja de la lluvia, pero de la lluvia de quejas que le han llegado por las broncas que ha ocasionado el mal estado del drenaje en la ciudad durante las últimas precipitaciones pluviales en Guamúchil. Si sabes dónde conseguir los artículos, échale una llamadita al gerente al ‘fon’ 01 (673) 732-29-03.



> Buscan matamoscos en Ahome

Urgen unos buenos fumigadores, de esos que salen en las películas matando insectos gigantes, pa’ que la raza del Primero de Mayo pueda estar a gusto afuera de sus casas, ya que los moscos no los dejan en paz, tanto que parece que hasta los tiran a puños y la raza ya no sabe pa’ dónde hacerse. Si a usted le interesa la chamba, favor de echarle el ‘fonazo’ al dire de Salud Municipal, Héctor Adrián Hubbard Beltrán, al 01 (668) 818-36-75, el cual con mucho gusto los atenderá.

> Cloro que no manche pa’ los de Guasave

Se solicita con urgencia en Guasave blanqueadores de ropa, de esos que no manchan las prendas de color y que pueden ser utilizados directamente en la lavadora, pues con eso de que la calidad del agua que sale en algunas colonias es pésima y eso provoca que toda la ropa se manche, las amas de casa ya no saben cómo exigirle a las autoridades que se pongan a trabajar para mejorar el servicio. Ante tantas quejas, la chaca de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag),Paula Elena Gil, dotará de un buen kit de dichos productos a cada hogar, por lo que se pide buen precio. Si tienes lo que buscamos, solo échale la llamada al 02(687) 871-18-57.



> Sherlock Holmes, ¡a Mazatlán!

Se busca investigador privado que sea bien bueno y resuelva rápidos las incógnitas. Los interesados se tienen que poner en contacto con el alcalde Fernando Pucheta, quien quiere saber quién fue el que ordenó que tumbara un negocio en la playa Norte, esto debido a que le cuelgan el milagrito y él señala que no tiene nada que ver. Interesados, favor de llamar al alcalde Pucheta al 01 (669) 915-80-00, extensión 210.