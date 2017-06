Alguien que le eche la mano a chaca de Cosica

Se busca con urgencia alguien que le eche la mano al director del Consejo Sinaloense Contra las Adicciones (Cosica), Christian Aldo Muñoz, pa’ que se puedan llevar a cabo los programas de prevención del uso de drogas en los campos pesqueros, porque al parecer se ha detectado a varias personas que consumen pa’ poder aguantar la jornada laboral, pero tienen falta de personal; así que si alguien se anima, llámelo al 01 667 715 8404.La Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) de Ahome necesita el WhatsApp de todos los supervisores y directores de educación básica pa’ pasarles un pantallazo del artículo tercero de la Constitución Mexicana, en el que se lee clarito que la educación básica debe ser laica, obligatoria y gratuita, pa’ que no se quieran pasar de lanza y anden condicionando la entrega de documentación a los padres de familia que por angas o mangas no han pagado la cuota escolar. Quien sepa los ‘fones’, échele la llamada a don Roberto Carrillo Vega, chaca de Servicios Regionales de la Sepyc, al 01 668 177 9000. ¡Urgen!Se buscan con urgencia unas cachimbitas en buenas condiciones pa’ entregarle a la raza de La Otra Banda, de San Pedro, en la ciudad de Guamúchil, pues de la colonia San Pedro hasta allá en un tramo considerable sí se van a pie, y cuando tienen que pasar de noche van con el Jesús en la boca porque la oscuridad es tremenda, ya que no hay ni una lamparita. Si sabes dónde conseguir las cachimbas por mientras, échale una llamadita al chaca de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 01 673 732 0638.¿Se te da eso de las investigaciones privadas y necesitas chamba con urgencia? El Departamento de Tránsito Municipal en Guasave te pone la solución en las manos, pues con tantas quejas que se tienen de que agentes se la llevan ‘mordiendo’ a los conductores, se busca poner un alto y captarlos infraganti. Si te interesa la chamba, solo tienes que echarle la llamada al chaca de la corporación, Tomás Olivas, al teléfono 01 687 872 6700.Atención mazatlecos que tengan terrenos por los rumbos del malecón: el Ayuntamiento busca quien les rente unos cuantos pa’ instalar estacionamientos gratis pa’ los cientos de visitantes y raza local que vayan a ir a disfrutar de las playas, debido a que se tiene pensado quitar los estacionamiento centrales y ahora nadie se va a poder parar en ese punto, y van a tener que dejar sus naves a varias calles del malecón. Así que los que quieran sacarle ‘jugo’ a esta nueva obra que pretende hacer el alcalde, no duden en ponerse en contacto con Joel Sebastián García Regalado, director de Obras Públicas, al 01 698 915 8000, Ext. 1434, así le quitan un peso de encima y mínimo cuando la gente se empiece a quejar les tenga un lugarcito en donde acomodarlos.