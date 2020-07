¿Alguna vez escuchaste hablar de la osteopatía?

Esta técnica manual que ha ayudado a muchas personas y que cada vez toma más fuerza.

Stiil uno de los fundadores de la técnica menciona que allí donde la estructura es normal y armoniosa, la enfermedad no puede desarrollarse y si por alguna razón la enfermedad llega a pasar esa barrera seria rápidamente cercenada.

Se enfoca mucho en no usar tantas píldoras, drogas, etc. Con la mentalidad que el cuerpo tiene la capacidad de autocurarse por sí mismo siempre y cuando el cuerpo trabaje en armonía.

Un osteópata es aquel que trabaja la osteopatía defendiendo distintos principios como por ejemplo:

1.-La estructura gobierna la función: una ley formulada por stiil uno de los fundadores de la técnica, y significa que para que un determinado segmento corporal cumpla su función, su estructura anatómica debe ser normal.

2.- La unidad del cuerpo es indisoluble: Es decir que todas las estructuras están interrelacionadas entre sí, entonces podemos deducir que si alguna parte de nuestro cuerpo no está funcionando de manera correcta no será la única en afectarse ya que al estar conectado con todo el cuerpo y trabajar en armonía habría más de una afección.

3.- Estimulación de auto curación: En esta proponen que el organismo tiene la capacidad para autocurarse siempre y cuando el cuerpo este en óptimas condiciones.

4.- Ley de la arteria: Propone que cuando la circulación sanguínea es normal, la estructura dispone de todos los elementos necesarios para luchar con las enfermedades. Se dice que la congestión es una de las enfermedades más comunes.

La osteopatía es una técnica que puede llegar a ayudar mucho a pacientes que no tienen idea que les pasa, a mi parecer es una visión diferente a un traumatólogo y un fisioterapeuta, es como un punto intermedio entre estos dos, que al trabajan en equipo pueden lograr cosas sorprendentes.

Muchas veces los pacientes traen algún problema que durante el examen clínico no corresponden con lo que dicen, por ejemplo pacientes con problemas de hombro, pero con comentarios acerca de falta de daño traumático o no recuerda haberse golpeado, a partir de esto podemos deducir que el problema no viene realmente del hombro, y es factible que provenga del pectoral ya existe una vía de nutrición hacia el brazo que en caso de inflamación o contracción en el pectoral no permitirá que la sangre fluya correctamente, al tratar el pectoral el dolor insoportable del hombro se reduce o inclusive se elimina, con el simple hecho de hacer llegar la sangre al lugar donde no llegaba.

Es una técnica muy interesante que puede ayudarnos a todos a acelerar procesos de lesión o quitarlos en su totalidad, en lo particular lo recomiendo mucho y cada vez la gente va conociendo un poco más de esta práctica.