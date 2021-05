Algunos ahomense están “gustosos” por la cancelación de la candidatura de Chapman y Ana Ayala

Aval a resolución. Amplios sectores de la sociedad ahomense están “gustosos” de la cancelación de la candidaturas a las diputaciones federales de Guillermo Billy Chapman, alcalde con licencia, y de Ana Ayala Leyva, hecha por el Instituto Nacional Electoral por haber mentido de que no tenían sentencia en firme por violencia política en razón de género. Muchos coinciden que ese ánimo en contra se lo tienen ganado Chapman y Ayala Leyva, quienes ejercieron un gobierno autoritario, ineficiente, sin resultados, por decir lo menos. Chapman salió con el argumento de retroactividad para librar el caso, pero en el INE no están juzgando lo que ya fue juzgado en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, en la Sala Regional y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que lo encontraron culpable de violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites. El punto ahora es que mintieron al decir que no estaban sentenciados por violencia política. El colmo del cinismo, pues.

Sustituciones. Morena tiene 48 horas para nombrar a los sustitutos de Chapman y Ayala Leyva. La expectativa se centró en si Mario Delgado, presidente nacional de ese partido, va a decidir hacerlo o no. Además, si es por lo primero, quiénes serán los relevos. A Delgado no le queda de otra más que designar a los sustitutos porque de no hacerlo corre el riesgo de que si el Tribunal Electoral del PJF ratifica la determinación del INE, se van a quedar sin posibilidad de diputado federal de Ahome. El líder morenista está contra la pared. No es la misma circunstancia que cuando le dieron las candidaturas. Creyó que pese a que estaban sentenciados por violencia política no iba a pasar nada. Pero sí pasó.

Desgastado. Dicen que Chapman va a esperar la decisión que tome Morena de jugársela con él o nombrar sustituto para determinar su inclinación de cara al 6 de junio. Es decir, si se sostiene con Gerardo Vargas, candidato de Morena a la alcaldía de Ahome, o se declara a favor de Mingo Vázquez, del Partido del Trabajo. En realidad, Chapman terminó de desgastarse con la resolución del INE tras la choteada que se dio porque los funcionarios de la comuna promovían el voto cruzado en favor de Mingo Vázquez para luego regresar al redil de Vargas Landeros tras la visita de Nacho Mier. Muchos consideran que con la cancelación de las candidaturas, Vargas Landeros y Mingo Vázquez salen ganando: dejan de ser rehén de Chapman y de su pésima imagen. Sin embargo, institucional, Vargas Landeros no les da la espalda.

Una y una. Para reafirmar el apoyo a Vargas Landeros, Armando Gastélum presentó un documento con las firmas de 51 comisariados ejidales cenecistas-priistas. Eso tras que un grupo de comisariados y líderes de la organización le dieron el apoyo al candidato priista Marco Antonio Osuna Moreno. Toda iba conforme al guión hasta que Gastélum Cota “metió la pata” al decir que todos ellos iban a trabajar para toda la fórmula priista. Al darse cuenta, justificó su pifia con que “siempre ha militado en el PRI”. Lo real es que están con Vargas Landeros. Paralelo, otro grupo de comisariados ejidales cenecistas le daban el respaldo a Osuna Moreno. Juan Díaz, líder de la CNC, mostró un documento con la firma de los comisariados ejidales en una reunión en la que estuvo el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo. Es la lucha por el voto verde.

Lío legal. Los líderes de los productores del Valle del Carrizo Baltazar Hernández y Leonel Machado están metidos en un brete. Y es que fueron consignados por el Ministerio Público de la Federación por el bloqueo de la carretera Internacional cuando exigían el pago de sus cosechas el año pasado. Eso nomás faltaba.