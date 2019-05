Algunos critican a Vizcarra, otros lo ven normal

Vizcarra sacudió el panal. Dentro y fuera del PRI hay quienes lo quieren o lo odian. No hay medias tintas tratándose del empresario de la carne Jesús Vizcarra, quien con toda tranquilidad se presenta como el apoyador de Morena en las elecciones que están por definir nuevo gobernador, alcaldes y diputados en Baja California. Quienes no lo quieren lo acusan a bocajarro de “traidor... malagradecido”, por haber utilizado al PRI para hacer miles de millones de pesos y ahora lo abandona. Los que lo aprecian afirman que Vizcarra actúa en defensa de su actividad empresarial. Es decir, juega la circunstancia que se presenta en cada estado y con quien ostenta el poder en el país. Así que en Baja California, donde tiene hatos de ganado le conviene irse con Morena a quien las encuestas apuntan como favoritos. Le interesa llevarse la fiesta en paz con quien gobierne el estado donde están anclados sus negocios. Sea del color que sea. Y de la formación y creencia que digan. Así lo hace en Michoacán con el PRD que gobierna y en Durango con el PAN que es gobierno. Así lo hizo con el gobierno federal. Cuando llegó Vicente Fox sus relaciones ahí estaban presentes. Con Felipe Calderón igual. Ambos personajes del PAN. De regreso el PRI en Los Pinos hizo pública su buena relación con Enrique Peña Nieto. Hasta galardonado como empresario del año lo fue. Y la presea se la entregó el mismísimo Peña Nieto. Hoy que los aires cambiaron en el país y llegó Morena. No es extraño verlo en campaña a favor de ese partido. Y que su relación con Andrés Manuel López Obrador sea buena. Aquí lo que habría que estar pendientes es qué pensarán los seguidores de Vizcarra y que desde siempre lo habían visto como un priista destacado. Y hasta aspirante nuevamente a la Gubernatura.

Otro escándalo del “Químico”. Las versiones apuntan de que Cultura vive en estos momentos una “sacudida”. Aseguran que Linda Chang, directora artística y el poder real en Cultura salió. Sobrina de la pareja del alcalde Luis Guillermo Benítez Chang ha ejercido el poder total dentro de Cultura. También mencionan que Írving Campos, director de Relaciones Pública, salió o esta por dejar el cargo. Ambos están involucrados en el escándalo de nepotismo, maltrato a proveedores y probable desvío de dineros. La sacudida en Cultura pudiera estar también involucrada con la auditoría que ordenó la síndica procuradora Elsa Bojórquez. Lo peor de las versiones es que Linda Chang, sobrina de la pareja del presidente, pudiera ir a Oficialía Mayor. Sería francamente una aberración.

Fin a la especulación. Las empresas encuestadoras que han evaluado desde hace algunos meses el trabajo y aceptación que tienen las presidentas del DIF en cada uno de los estados del país, han colocado en primer sitio a la señora Rosy Fuentes de Ordaz. Esto dio la pauta para que algunos comenzaran a especular sobre la posibilidad de que Rosy Fuentes de Ordaz incursione en política y sea considerada candidata para el 2021. Ella misma salió al paso de esas versiones y afirma categórica que no hay ninguna intención de participar en política. Que su trabajo desde el inicio de la actual administración es y ha sido para apoyar la labor de su esposo, el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Y que seguirá recorriendo Sinaloa y cada rincón de nuestro estado con su labor altruista.