Algunos regidores de Ahome no saben el valor que les adjudicó: la lealtad. Es lo menos que tienen

Por el sí. En vísperas de la consulta sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) recibió ayer el espaldarazo de los alcaldes electos del norte de Sinaloa por considerar que su construcción y operación generará el detonante económico de esta región. Por eso dicen que apoyan el sí en la consulta. Esto fue puesto de manifiesto tras que el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros; de El Fuerte, Gildardo Leyva, y el de Guasave, Martín Ahumada, se reunieran con el director general de GPO, Arturo Moya, quien los ilustró con la exposición de “Mitos y Realidades” del proyecto. Vargas Landeros refrendó su apoyo para que el proyecto se haga realidad y fue más allá: que el gobernador electo Rubén Rocha Moya respalda la construcción de la planta de fertilizantes. Hay versiones que indican que la consulta sobre la planta será el próximo mes.

Adverso. La reacción de la reunión del alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, con los regidores electos no fue la mejor. Y es que las críticas fueron duras de muchos no tanto por la intención, sino por lo inoportuno y la “actitud alzada” de algunos regidores. En principio, mientras miles de ahomenses estaban bajo el agua por la intensa lluvia, estos se echaban flores y porras de lo “preparados y capacitados” que están. El que llevó la voz cantante de los “autocebollazos” fue el regidor del PAS, Carlos Roberto Valle Saracho, quien señaló que ellos serán el mejor Cabildo en la historia de Ahome. Algunos en las redes sociales y fuera de ellas fueron muy crueles: calificaron esas posturas de los regidores como “auloelogios cimentados en la soberbia que se asoma”. Incluso, Valle Saracho se envalentonó con un periodista a quien le habló de “periodista a periodista” porque no le gustó lo que preguntó y por la risa que esbozó. ¿Que no estaba ahí en calidad de regidor? Está bien para su propósito de que Vargas Landeros les dé por su lado para tenerlos encantados, pero algunos regidores no saben el valor que les adjudicó: la lealtad. Parece que es lo menos que tienen.

Poses populistas. El diputado local morenista César Guerrero le hizo segunda a su compañero de bancada Serapio Vargas, a quien se le sumó para que se tumbe un tramo de la cerca perímetral del Congreso del Estado. Que porque eso los separa del pueblo. Con lo que salieron en lugar de distinguirse por presentar iniciativas de ley en beneficio de los sinaloenses, principalmente para los hombres del campo, ya que están en la Comisión de Asuntos Agropecuarios del Congreso del Estado.

Pataleos. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carvajal, rindió su tercer y último informe de gobierno. El acento que le puso al caso del agua potable es la señal de que no se va en los mejores términos pese a que diga que se va con la frente en alto y satisfecha. “Es un tema político”, acusó al hecho de que la Comisión Federal de Electricidad no acepte un acuerdo de pago para que restablezca el servicio de energía eléctrica en las plantas de agua potable. De pasó le pegó una repasada el exdiputado local y hoy alcalde electo, Gildardo Leyva, así como a los diputados federales y senadores, de no apoyar para resolver el problema del agua potable. En realidad, ese es un viejo cuento. Ramos Carvajal señaló que el del agua potable es el único pendiente que deja, en lo que no están de acuerdo varios fortenses que le sacan haber gobernado con derroche, con altos sueldos, con comadres y compadres, etc.

Nueva misión. Cuidando ganado es como ya se ve Maribel Vega, dando por adelantado que va para fuera como directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte. Muchos la animan en lo que viene para ella tras su frustrado intento de ganar la alcaldía en las elecciones pasadas.